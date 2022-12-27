Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

İhtiyaç sahibi ailelere en fazla 12 aylık süre verilen ve hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen Aile destek ödemesi için Bakan Derya Yanık'tan açıklama geldi. Bakan Yanık kendisine yöneltilen "Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusuna "Şuanda tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce yılbaşı hediyesi yapalım." yanıtını verdi.

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Başvuruları e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden alınan, son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi olacak olan aile destek ödemesi bu hesaplara erken yatırılacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNNTürk kanalında katıldığı bir programda “Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8’inde değil de yılbaşından önce yatar mı?” sorusuna, “Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah.” yanıtını vermişti.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile destek programı ödemesi için geçtiğimiz aylarda 450- 600 lira olan tutar arttırıldı. Buna göre destek tutarı 850-1250 TL’ye yükseltildi.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.