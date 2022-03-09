Akaryakıt zamları iptal edildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıkladı.

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Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin ve motorindeki son zamlar iptal edildi. Açıklama EPGİS’ten geldi. Akaryakıttaki son zamların geri çekildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.”

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası batının getirdiği sert ekonomik yaptırımlar nedeniyle hızla artarken bugün öğleden sonra sert geriledi.

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus petrollerine yaptırım uygulanacağını açıklaması sonrası petrol 130 doların üzerine çıkmıştı.

Bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol fiyatlarını gevşetmek için bir eylem planı hazırlayacağını ve gerekirse ek stokları serbest bırakabileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 12'in üzerinde düşüş yaşandı.

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