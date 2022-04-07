Akkuyu’da iş bırakma eylemleri sürüyor

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde iş bırakma eylemleri sürüyor. Taşeron Gentes Yapı firması bünyesinde çalışan 700 işçi, yaklaşık 3 aydır maaş alamadığı için yeniden iş bıraktı. Ailelerine para gönderemeyen işçiler, kendi günlük ihtiyaçlarını da karşılayamaz hale geldiklerini söyledi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükler Güç Santrali’nde taşeron Gentes Yapı firması bünyesinde çalışan 700 işçiye yaklaşık 3 aydır maaş ödenmiyor.

Maaş alamayan işçiler 15 gündür sahaya gitmelerine rağmen iş yapmayarak eylem başlattı. Sabah saatlerinde sahaya giden işçiler iş başı yapmayarak topluca yürüdü.

İşçiler 3 aydır maaş alamadıkları için Türkiye'nin çeşitli kentlerinde bulunan ailelerine para gönderemezken, kendi günlük ihtiyaçlarını da karşılayamaz duruma geldi.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAZ DURUMDALAR

Aylardır maaş alamayan işçiler, vardiya saatlerinde barındıkları tesislerden servislerle Akkuyu proje sahasına gidiyorlar. Ancak, maaşları ödenmediği için sahada hiçbir iş yapmadan bekleyerek, mesai saatini doldurduktan sonra yeniden barınma merkezine dönüyorlar.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve bir işçi yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

“Aradan neredeyse 3 ay geçti, ‘ha bugün ha yarın denilerek' oyalanmamıza rağmen bir ödeme yapılmıyor. Sorunu görüşeceğimiz bir muhatap bulamıyoruz. Aramızda çok yoksul arkadaşlarımız var. Çocuğu okuyan, başka bir geliri olmayanlar çoğunlukta. Aylardır ailemize para göndermek bir yana bir paket sigara alacak paramız dahi yok.”

‘YOL PARASI YOK, EVİMİZE DE DÖNEMİYORUZ’

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan bu işçilerin yol parası olmadığı için evlerine de dönemediğini anlatan işçi, şöyle devam etti:

“Ne yapacağımızı şaşırdık. Maaş alamadığımız için sabah proje sahasına gidiyoruz, ancak bir iş yapmadan geri dönüyoruz. Bir süre önce ilgili firmanın işinin bölgede bittiği yönünde bize belge imzalatıp, maaşların ödeneceği söylendi. Ancak, tarafımıza bir ödeme yapılmadı. Her işçinin neredeyse 20-30'ar bin TL alacağı var. Paramızı almadığımız için başlattığımız iş bırakma eylemimiz devam ediyor.”

ŞUBAT AYINDA DA İŞ BIRAKMIŞLARDI

Öte yandan, 2022 Şubat’ta da maaşlarını alamama sorunu yaşayan işçiler yine iş bırakma eylemi yapmıştı. Bu sorunun devam etmesi nedeniyle toplu eylemler büyümüş oldu.

Sabah saatlerinde servislerle geldikleri Akkuyu inşaat alanında topluca eylem yapan işçiler, Akkuyu Nükleer Santral türbin inşaatı önünde toplanarak alkış ve ıslık çalarak işvereni protesto eden işçilerin eylemi devam ediyor.

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