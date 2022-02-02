Akkuyu’da işçi eylemi: İki aydır maaş alamayan işçiler iş bıraktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı büyük bir hızla süren Akkuyu Nükleer Santrali'nde taşeron bir firmada çalışan 250 işçi 2 aydır maaşlarının ödenmemesi üzerine iş bıraktı. 2 aydır maaş alamayan işçiler 5 gün önce başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı büyük bir hızla süren Akkuyu Nükleer Santrali’nde taşeron bir firmada çalışan 250 işçi 2 aydır maaşlarının ödenmemesi üzerine iş bıraktı.

Eylemi gerekçe gösteren işverenin çok sayıda işçiye çıkış verdiği öne sürülüyor.

Akkuyu Projesi'nde yer alan Gentes Yapı ve Endüstri Tesisleri Ticaret Şirketi, bünyesinde çalışan 250 işçi iki aydır maaşlarının ödenmemesi üzerine 5 gün önce iç bırakarak eylem başlattı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ikinci ünitenin reaktörünün türbin binaları ve yardımcı binaları inşasında çalışan işçiler mesai saatlerinde eylemlerini sürdürüyor. Eylem yapan işçilerin her birinin iki aylık maaş tutarlarının 14'er bin TL olduğu, taşeron şirketin de henüz bilinmeyen bir nedenle ödemeleri yapmadığı belirtiliyor.

‘PARA MARA YOK, BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN’

Eylemci işçilerden isminin açıklanmasını istemeyen bir işçi şunları söyledi:

“Ben Mersin Akkuyu'da çalışan bir işçiyim. 2 aydır maşlarımızı alamıyoruz, 4 gündür eylemdeyiz. Eylem yaptığımız için yarın toplu çıkış verecekler. Bizleri koşulsuz işten çıkaracaklar. Yarın da eylem yapacağız, ancak hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. Bizim sesimiz olur musunuz?

Kiramızı ödeyemediğimiz için ev sahibi evden çıkartıyor. Bir işçi ‘mutfak masrafı için param yok’ deyip feryat ettiği için dün çıkışı verilmiş. Burada haksızlık hat safhadadır. Bugün de şantiye şefi ‘para mara yok, başınızın çaresine bakın' diyor. Yarın yürüyüş var sesimizi duyurursanız seviniriz. Şirketimiz Gentes bizleri çok mağdur etti.”

İŞÇİLER TOPLUCA YÜRÜDÜ, JANDARMA ÖNLEM ALDI

Akkuyu’da iki aylık maaşlarını ödenmediği için eylem yapan işçiler dün sabah saatlerinde ikinci ünitenin çalışma sahasına gitti.

Burada bir süre toplu olarak yürüyerek eylem yapan işçiler, işverenin işe başlama yönündeki çağrılarını dinlemeyerek maaşları ödeninceye kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Akkuyu'da yaşanan işçi eylemi nedeniyle jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yağan yağmura rağmen işçilerin eylemi sürdürdükleri öğrenildi.

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