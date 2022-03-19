AKP’li başkan ‘maliyetleri yansıtmıyoruz’ demişti: Vatandaş kısa hat biletine 8 lira ödüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kentte bir yolcumuzun taşınma maliyeti yaklaşık 8 lira civarındadır. Biz maliyetleri yansıtmıyoruz" demişti. Bursaray kısa hattında bilet ücretlerinin 8 liraya yükseldiği ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Bursa’da Bursaray ile kısa hat yolculuğu yapan bir vatandaş 8 lira ödedi.

AKP’Lİ BAŞKAN, MALİYETLERİ YOLCULARA YANSITMADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplu ulaşımdaki maliyetlerin vatandaşlara yansıtılmadığını belirten bir açıklamasında, “Bugün benzer büyükşehirde olduğu gibi, Bursamızda da bir yolcumuzun taşınma maliyeti yaklaşık 8 lira civarındadır. Bu maliyetler belediyemize ait ulaşım şirketimizin otobüslerinde de, özel halk otobüslerinde de aynı şekilde gerçekleşmekte. Biz başından beri bu maliyetleri yolcularımıza yansıtmadan hem esnafımızı, hem de şirketimizi destekledik” şeklinde konuşmuştu.

“‘EN UCUZ ULAŞIM BURSA’DA’ DİYENLER ARADA BİR BİLET ALIP BURSARAY’A BİNSİNLER”

Sosyal medya hesabından 8 liralık kısa hat biletini paylaşarak, AKP’li Başkan Alinur Aktaş’ın sözlerine gönderme yapan, Millet İttifakı’nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP’li Mustafa Bozbey, “Bu 8 liralık fiş dün Nilüfer-Şehreküstü arasında Bursaray ile yolculuk yapan Nilüferliye ait. Şehir dışından gelen bir turist ya da misafirseniz ya da kartınızı evde unuttuysanız, kaybettiyseniz kısacık bir mesafeye ödemek zorunda olacağınız ücret bu. Tam 8 lira. ‘En ucuz ulaşım Bursa'da’ diye ortalıkta gezenlere arada bir bilet alıp Bursaray'a binmelerini öneririm!” diye eleştiride bulundu.