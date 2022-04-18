AKP’li vekilden ekonomi açıklaması: Şikayetlerin dozu bu kadar değildi, sıkıntılar artmış durumda

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, ülke ekonomisi ve hayat pahalılığına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm köyleri dolaştım. Gördüğüm şey diyorlardı ki; ‘tohum pahalı, gübre pahalı, mazot pahalı’ vs. şikâyetleri vardı, ama bu şikâyetlerin dozu şu andaki kadar değildi. Serzenişler vardı, sıkıntılar söyleniyordu. Son dönemde enflasyonun hızlı şekilde yükselmesiyle hem çiftçi hem vatandaş hem emekli diğer memurlarımızın sıkıntıya düşmüş olduğu gözüküyor” dedi. AKP'li Tamer, Bülent Arınç'ın açıklamalarını da örnek gösterdi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“SIKINTILAR ARTMIŞ DURUMDA”

Ülke ekonomisi ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tamer, vatandaşların serzenişlerinin eskiye göre arttığını söyledi. Sorunları yine AKP iktidarının çözeceğini ifade eden Tamer şunları söyledi:

* Tüm köyleri dolaştım. Gördüğüm şey diyorlardı ki; ‘tohum pahalı, gübre pahalı, mazot pahalı' vs. şikâyetleri vardı, ama bu şikâyetlerin dozu şu andaki kadar değildi. Serzenişler vardı, sıkıntılar söyleniyordu.

* Son dönemde enflasyonun hızlı şekilde yükselmesiyle hem çiftçi hem vatandaş hem emekli diğer memurlarımızın sıkıntıya düşmüş olduğu gözüküyor.

* O zamanki piyasa durumu, gezdiğimiz ile şimdiki arasında fark var. Sıkıntılar artmış durumda, ama bunu çözecek olan da AK Parti.

“DÜRÜSTLÜKLE HER ŞEYİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUM”

Her zaman gerçekleri söylediğini ve geleceğe dair plan yapmadığını ifade eden Tamer, “Benim hiçbir zaman gelecek ile ilgili bir planım olmadı. Ben şunu söylersen, söylemezsem diye bir şeyim olmadı. Dürüstlükle her şeyi ortaya koymaya çalışıyorum” diye konuştu.

“VERDİĞİMİZ ZAMLAR ENFLASYONLA ERİDİ”

Tamer, 2013 Mayıs ayında yükselme devrine girmiş bir Türkiye'nin olduğunu sonrasında gezi olayları, FETÖ darbe girişimi ve papaz olayı ile Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini dile getirdi.

Yaşanan ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını kaydeden İsmail Tamer, “Emekli, asgari ücretli, memur, bu insanlarımızı biraz rahatlatmamız gerektiğini söylüyorum. Verdiğimiz bu fiyatlar enflasyonla eridi. Onu da karşılamamız gerektiğini söylüyorum” dedi.

BÜLENT ARINÇ'I ÖRNEK VERDİ

Son günlerde AKP'ye yönelik eleştirileri ile gündeme gelen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamalarını da örnek gösteren AKP'li Tamer, “Bülent Arınç'ın da ifade etmiş olduğu gibi, üç aşağı beş yukarı konunun farkındayız. Bunu çözebilecek parti AK Parti'dir diye ifade ediyor” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in 2021 yılı Şubat ayında asgari ücretliler ve ekonomiye ilişkin tespitleri tepki çekmişti. Tamer, “Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Bülent Arınç'tan AKP'lileri kızdıracak Erdoğan açıklaması