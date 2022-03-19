Akşener: Üreticilerimiz, eski Tarım Bakanı’nın yarattığı enkazın altında ezilmeye devam ediyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konuştuğu besici, "200-250 büyükbaş hayvan besliyordum şu an 4 hayvanım kaldı. Ya bu halkın neyini alacaksınız daha fazla ya? Canımızı mı istiyorsunuz?" diye isyan etti. Çiftçinin sözlerini paylaşan Akşener, "Üreticilerimiz, eski Tarım Bakanı'nın yarattığı enkazın altında ezilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinden bir besiciyle yaptığı görüşmenin görüntüsünü paylaşarak iktidara seslendi.

“CANIMIZI MI İSTİYORSUNUZ?”

Akşener'in konuştuğu besici isyan etti. Besici, şöyle konuştu;

* Ufak başlı hayvancılık da yapmıyordum. 200-250 büyükbaş hayvan besliyordum. 2004 yılından bu yana özellikle son 4 yıldır ben Kars'tan, Diyarbakır'dan, Iğdır'dan, Van'dan yani Doğu'nun birçok yerinden, Ege Bölgesi'nden 5 milyonluk 6 milyonluk mal toplayan bir insandım.

* Şimdi benim 4 tane hayvanım var. 4 günlük çocuğum oldu. Ben sırf sizinle burada derdimi, bu çiftçilerle ilgili söylenen yalanları dile getirmek için buraya geldim.

* Çiftçilikte yardım yok arkadaşlar. Bunların tamamı yalan. 260 lira olmuş yem. Benim hayvanımın 430 liradan sütünü alıyorlardı. Benim verdiğim 1 kilo süt 6 lira. Samanını, emeğini, yakıtını hiç saymıyorum.

* Ben 1600 lira Bağ-Kur ödedim, arabamı sattım. Bağ-Kur borcum olmasın diye. Ama benim Bağ-Kur borcumdan ilaçlarım bile karşılanmadı.

* Hepsi özel, bu şirketler kimin? Ya bu halkın neyini alacaksınız daha fazla ya? Canımızı mı istiyorsunuz? Canımızı verelim ya! Ben geçinemiyorum.

AKŞENER PAYLAŞTI

Çiftçinin haykırışlarını sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, “Üreticilerimiz, eski Tarım Bakanı’nın yarattığı enkazın altında ezilmeye devam ediyor… Enkazı devralan yeni bakan ise belli ki daha nereye düştüğünü anlamaya çalışıyor. Ama her zamanki gibi olan yine üreticilerimize, milletimize oluyor” ifadelerini kullandı.