Aldığı maaş elektrik faturasını ödemeye yetmedi

Şanlıurfa'da 900 TL'lik engelli maaşıyla geçinen Ramazan Güngör, bu ay gelen bin 545 TL'lik elektrik faturası nedeniyle şok yaşadı.

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Yüksek elektrik faturaları nedeniyle yurdun her kesiminden vatandaşın sesi yükselmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan ve 900 TL'lik engelli maaşıyla geçinen Ramazan Güngör, bu ay gelen bin 545 TL elektrik faturası nedeniyle isyan etti.

“GEÇİNEMİYORUM, MAAŞIM YETMİYOR”

Faturayı SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştıran vatandaş, “İntihar etmenin eşiğinden döndüm” dedi.

Yüzde 70 engelli olduğu ve eşiyle birlikte kirada kaldığı öğrenilen Güngör, “Geçinemiyorum. Engelli maaşım yetmiyor. Kimse de iş vermiyor” diye konuştu.

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