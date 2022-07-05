Alkole bir zam daha

Bazı alkollü içkilere zam geldi. Bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı. Buna göre bazı şarap bazlı içecekler ve kokteyller yüzde 40 oranında zamlandı.

Aybaş, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda şarap bazlı içeceklerin ve bazı kokteyllerin zamlandığını belirtti. Aybaş paylaşımında “Şarap bazlı içecekler 50 TL oldu” dedi.

YÜZDE 40 ZAM

Aybaş’ın paylaştığı fiyat listesine göre şarap bazlı içecekler 35 TL’den 50 TL’ye çıkarken, başka bir kokteyl markasına ait alkollü içeceklerin fiyatı ise 127,5 TL’den 180 TL’ye yükseldi.

Mayıs ayının sonunda çıkan Cumhurbaşkanı kararına göre aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları değiştirilmiş, bu da alkole büyük zam olarak yansımıştı.

SİGARA DA ZAMLANMIŞTI

Ayrıca geçtiğimiz hafta da sigaraya zam gelmiş ve mayısta yapılan zamla birlikte, en ucuz sigara 25,50 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte, en ucuz sigara 27,5 TL'ye, en pahalı sigara ise 48 TL'ye çıkmış oldu.

Alkolün ve sigaranın enflasyon sepetinde yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca bu ürünlerin vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla alkol ve sigara fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

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