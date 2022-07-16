Alman enerji devi Uniper kış stoklarını tüketmeye başladı

Rusya’nın bakım çalışmaları nedeniyle Kuzey Akım-1’den doğalgaz akışını durdurmasının ardından Uniper kış için depolanan stoklardan gaz çekmeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Alman enerji şirketi Uniper, Rusya'nın doğalgaz akışını kesmesinin ardından depolama tesislerindeki stokları kullanmak zorunda kaldı.

Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan ana boru hattı Kuzey Akım-1'in bakım çalışmaları nedeniyle 11-21 Temmuz arasında kapatılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şimdiden zora sokmaya başladı.

KIŞ STOKLARI TEHLİKEDE

Financial Times'ın haberine göre Berlin'in kış gelmeden önce acil durumlarda kullanmak üzere doldurmak istediği stoklar tehlikeye düşmüş durumda.

Rusya doğalgazının Avrupa'daki en büyük alıcısı konumundaki Düsseldorf merkezli şirket cuma yaptığı açıklamada müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için hafta başından bu yana depolama ünitelerinden doğalgaz çektiğini doğruladı. Uniper ciddi tedarik sıkıntılarını depodaki doğalgazla telafi etmeye çalışıyor.

Rusya'dan sipariş edilen gazın yalnızca yüzde 40'ını alan Almanya, Kuzey Akım-1'den hafta başından bu yana gaz almıyor.

FEDERAL ŞEBEKE MÜDÜRLÜĞÜ DE DOĞRULADI

Ülkenin gaz arzını denetlemekten sorumlu Federal Şebeke Müdürlüğü de Uniper'ın depoladığından daha fazla doğalgazın çıkışına izin verdiğini doğruladı.

Kurum adına yapılan açıklamada söz konusu gelişmenin kış için gerekli depolama seviyelerine ulaşmayı zorlaştıracağı ve mevcut rezervleri azaltacağı belirtildi.

Rus arzında kalıcı bir kesinti olması durumunda endüstri ve hane halklarına yönelik darbeyi hafifletmek için Almanya kasım başına kadar gaz depolama tesislerini yüzde 90'a kadar doldurma planını sürdürüyor.

MEVCUT DEPOLAMA SEVİYESİ YÜZDE 64,5

Ancak kasıma yalnızca üç buçuk ay kala Almanya'nın mevcut depolama seviyesi yüzde 64,5 düzeyinde.

Şirketler, belediyeler ve bireyler gelecek haftalarda daha fazla gazın depolanabilmesi için enerji tüketimini azaltacak önlemler almaya çağrıldı.

Almanya'nın yaşadığı şiddetli arz sıkıntıları Danimarka, Fransa, Avusturya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti'ni de vurabilir. Doğalgaz ithalatçısı konumundaki tüm bu ülkeler Almanya üzerinden tedarik sağlıyor.

UNIPER KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Uniper'ın depolarını kullanmaya başladığı haberi şirketin kurtarılması için uygulanması planlanan pakete yönelik müzakerelerin yapıldığı sırada geldi.

Enerji şirketi artan maliyetleri müşterilere yansıtamadan spot piyasalardan yüksek fiyatlara gaz tedarik etmek zorunda kaldığı için günde on milyonlarca Euro kaybediyor.

Alman bakanlar, Uniper'a yönelik kurtarma paketi için Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüşüyor. Uniper'ın çoğunluğu Finlandiyalı enerji devi Fortum'a ait.

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