Alman yetkililer: Doğalgaz kullanımı yüzde 20 azaltılmalı

Almanya’nın enerji düzenleyicisi Federal Şebeke Müdürlüğü arz sıkıntısı yaşanmaması için doğalgaz kullanımının beşte bir oranında azaltılması gerektiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya'nın enerji düzenleyicisi Federal Şebeke Müdürlüğü (BNA) bu kış doğalgaz kıtlığı yaşanmaması için ülkede doğalgaz kullanımının beşte bir oranında azaltılması gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi kışın eğer enerji krizine girerse doğalgaz arzının karneyle dağıtılmasından BNA'nın başkanı Klaus Müller sorumlu olacak. Financial Times'a konuşan Müller, “Hedefimize (yüzde 20 doğalgaz tasarrufu) ulaşamazsak, o zaman yeterli gaza sahip olamama konusunda ciddi bir risk var demektir” dedi.

‘ÜRETİMİN BİR KISMI ALMANYA'DAN UZAKLAŞABİLİR'

Müller, Rusya'dan gelecek arzdaki kesintileri telafi etmek için diğer kaynaklardan yaklaşık 10 gigawatt ekstra gaz arzına ihtiyaç olacağını söyledi.

BNA Başkanı, Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerinden yapacağı gaz ithalatına da güvenmek zorunda kalacağını dile getirdi. Müller ayrıca Almanya'nın Rusya'ya bağımlılığını sona erdirmenin uzun vadede çok yüksek gaz fiyatlarını beraberinde getireceği ve bunun da iş dünyası için büyük sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Müller doğalgazın pahalı hale gelmesi nedeniyle üretimin bir kısmının Almanya'da uzaklaşabileceğini de belirtti.

GAZ FİYATLARI FAHİŞ DÜZEYDE ARTTI

Almanya, Rusya'nın gaz devi Gazprom'un teknik sorunları gerekçe göstererek haziran ortasında Kuzey Akım-1 boru hattındaki arzı kısmasından bu yana yaklaşan krizden endişe duyuyor. Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılması için kullanılan ana hat halihazırda sadece yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor.

Teslimatlardaki düşüş gaz fiyatlarını artırdı ve Avrupa gösterge gaz fiyatı 1000 metreküp başına 2190 Euro'ya yükseldi. Söz konusu fiyat yılbaşında 702 Euro düzeyindeydi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı hafta sonu tüm şirketlere ve yerel yetkililere kış boyunca çalışma alanlarındaki minimum oda sıcaklığını 19 dereceye düşürme talimatı verdi.

‘DEPOLAMA HEDEFLERİ İDDİALI'

Berlin şu an doğalgaza yönelik üç aşamalı acil durum planının ikinci aşamasını uyguluyor. Gazın endüstriyel müşterilere paylaştırılmasını gerektirecek son aşamaya gelinirse BNA hangi şirketlere tam olarak tedarik sağlanamayacağına karar vermek zorunda kalacak.

Müller binlerce işletmeyi etkileyecek bir karardan sorumlu olmanın çok ağır olduğunu dile getiriyor.

Almanya'nın bu kışa hazırlıklı olmasının anahtarı doğalgaz depolarını ne kadar doldurabileceğinde yatıyor. Depoların 1 Eylül'e kadar yüzde 75'e, 1 Ekim'e kadar yüzde 85'e, 1 Kasım'a kadar da yüzde 95 seviyesine ulaşması kanunen zorunlu. Müller ilk hedefin ulaşılabilir olduğunu ancak diğer ikisinin çok iddialı olduğunu belirtti. Depo seviyeleri halihazırda yüzde 74,4 düzeyinde.

İlginizi Çekebilir Güney Kore kemer sıkmaya hazırlanıyor: 13 yıl sonra ilk kez olacak

İlginizi Çekebilir Rus parası Erdoğan'ı kurtarmaz