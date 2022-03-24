Almanya artan enerji fiyatları nedeniyle kişi başı 300 euro ödeme yapacak

Almanya'da hükümet, enerji fiyatlarındaki artış karşısında çeşitli önlemler aldı. Akaryakıt fiyatlarında indirime gidilirken hanelerin sırtındaki yükü hafifletmek için vergi mükellefi çalışanlara kişi başı 300 euro dağıtılması kararlaştırıldı.

Sozcu.com.tr

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Almanya hükümeti, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle aldığı önlemleri açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında geçici düşüşü de içeren önlemler kapsamında işletmelerin ve hanelerin artan enerji maliyetlerinden kaynaklanan yükünü hafifletmek için yaklaşık 15 milyar euro değerinde ek önlemler üzerinde anlaştı.

Bir süredir küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyonu tehdit eden önemli gelişmelerden biri olarak görülüyordu. Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği askeri operasyon sonrası petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış enerji maliyetlerini daha da artırdı.

Petrol fiyatlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatları da pek çok Avrupa ülkesinde yükselirken doğalgaz fiyatlarındaki artış da hane halklarına yansımaya başladı. Almanya’da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve liberal FDP’den oluşan hükümet ise hane halkının sırtındaki yükü hafifletmek için çeşitli destek paketlerini devreye soktu.

BENZİNDE İNDİRİM

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Berlin’de gazetecilere verdiği demeçte üç ay boyunca benzin ve dizel yakıtların vergisinde indirime gidileceğini belirtti. Bu önlemle birlikte litre başına benzin fiyatında 30 cent ve dizel fiyatında 14 cent indirim gerçekleşecek.

Ancak Almanya’daki koalisyonda akaryakıt sübvansiyonları için anlaşmazlık da mevcut. Liberal FDP pompadaki yakıt fiyatlarında doğrudan indirim çağrısında bulunurken, Yeşiller ise muhtaçlar için sosyal yardım yapılması gerektiğini savunuyor.

Yine önlemler kapsamında kısa mesafe yolculuklarda toplu taşımayı teşvik için de ülke çapında özel bilet uygulaması getirilecek. Bu özel bilet için ayda 9 euro ödenecek ve uygulama 90 gün boyunca geçerli olacak.

HERKESE 300 EURO DAĞITACAK

Ayrıca Almanya hükümeti vergi mükelleflerine bir kereye mahsus olmak üzere 300 euroluk destek ödemesi yapacak. Bu para çalışanlara maaşla birlikte ödenecek.

Bununla birlikte çocuklu aileler için de 100 euroluk bir sosyal yardım ödemesi gerçekleştirilecek. Sosyal yardıma muhtaç durumdaki yoksullara daha önce verilmesi kararlaştırılan 100 euroluk ek ödemenin miktarının da iki katına çıkartılması kararlaştırıldı.

30 MİLYAR EURO’YA MÂL OLACAK

Maliye Bakanı Christian Lindner, yeni paketin hacmi ile ilgili kesin rakam telaffuz etmezken bu miktarın daha önce açıklanan ilk paketin hacmine yakın olacağını kaydetti. İki paketin toplam büyüklüğünün 30 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

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