Almanya benzine 35 cent indirim yaptı

Türkiye benzine ve akaryakıt zam üstüne zam gelirken Almanya'da hükümet "halka destek paketini" yürürlüğe aldı. Ülkede benzin 35 cent ucuzladı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da halkı enflasyondan korumak için “destek paketi”, 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girdi.

İlk olarak benzin, dizel yakıt ve kalorifer yakıtındaki vergiler yüzde 39 ile 49 arasında indirildi. Bu da pompaya yansıdı ve Almanya’da benzin fiyatları litre başına ortalama 35 cent ucuzladı ve 2 Euro’nun çok altına indi.

Almanya bu şekilde halka 3.1 milyar Euro‘luk destek sağlamış oldu.

TOPLU TAŞIMA COK UCUZ

Benzindeki indirime paralel olarak, Almanya‘daki herkese aylik 9 Euro‘ya sinirsiz toplu taşımaya binme hakki verildi.

Su ana kadar 9 Euro‘luk biletlerden 4 milyona yakın kişi yararlandı. Tursitler de bundan alabiliyor ve hızlı şehirlerarası trenlerle, özel firmalar ve uçaklar hariç, hemen her yerde kullanabiliyor.

Bunun Alman devletine ek maliyeti ise yaklaşık 1 milyar Euro olacak.

AİLEYE 300, COCUKLARA 100 EURO

Artan enerji ve ısınma giderleri nedeniyle ailelere maddi destek de Eylül ayında başlıyor. Küçük ya da okuyan çocuk başına bir kereye mahsus 100 Euro ödenecek.

Ayrıca, her aileye yıllık gelirine göre 180 ile 300 Euro‘luk para yardımı yapılacak. Aylık geliri 4000 Euro‘dan az olan aile tam yardım alacak.

Örneğin yıllık geliri 72 bin Euro olan aileye 180 Euro ödenecek. Verilecek desteğin miktarı, kişinin veya ailenin vergi sınıfına göre belirlenecek.

Almanya’nın açıkladığı destek miktarının 6 milyar Euro‘ya ulaşması bekleniyor.