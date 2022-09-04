Almanya KDV indirdi Türkiye gaza zam yaptı

Almanya, doğalgazdaki KDV oranını yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürdü. Türkiye’de ise doğalgaza bir zam daha geldi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "İnsafınız kurusun" dedi.

Deniz AYHAN

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Almanya, doğalgazdaki KDV oranını yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürdü. Türkiye'de ise herhangi bir vergi indirimi yapılmadı, üstüne doğalgaza zam geldi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, doğal gaz ve elektrik ücretlerine gelen zamların üretimi büyük ölçüde düşüreceğini, vatandaşın kara kışta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

ALMANYA'DA YÜZDE 7

Şevkin “İnsafınız kurusun. Bir kalemde vatandaşın kullandığı doğalgaza yüzde 20.4, elektriğine yüzde 20 zam yapılır mı? Bu zamlardan sonra, vatandaşın tenceresinde su bile kaynamayacak” dedi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının arttığını, doğal enerji kaynaklarının da kullanamadığını belirten Şevkin, “Bizi kıskanıyor dedikleri Almanya, doğalgazda KDV oranını yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürdü. Türkiye'de doğalgazda uygulanan KDV oranı ise hâlâ yüzde 18'' dedi ve şunları söyledi: “Bu durumda vatandaşının rahat nefes almasını sağlayan Almanya mı bizi kıskanıyor? Ocak'ta yüzde 50 zam gören elektrik fiyatları haziranda yüzde 15 ağustosta yüzde 20 zamlandı. Şimdi yeni bir yüzde 20'lik zam geldi. Vatandaşı rezerv yalanıyla kandırmaya çalışan hükümet eliyle vatandaşın evinde kullandığı doğalgaz yılbaşından bu yana yüzde 165'e varan oranda zam gördü.

Faturalar kışın daha da artacak

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, bu kış vatandaşın bütçesinde enerji faturalarının büyük bir kriz yaratacağı uyarısını yaptı. CHP Milletvekili Şevkin şöyle konuştu: “Elektrik ve doğalgaz faturaları son zamlarla birlikte iki katına çıktı. Kış aylarında ise 3-4 katına çıkacak. 5 bin 500 lira aylık alan asgari ücretli, 3 bin 500 lira maaşla geçinmeye çalışan emekli ne yapacak? Hükümetin adı zamdan başka şeyle anılmaz hale geldi. Bu zamlar zaten çıldırmış enflasyonu coşturacak, işsizliği körükleyecek. Dar gelirli veya hiç geliri olmayan vatandaşın tenceresinde artık su bile kaynamayacak.”