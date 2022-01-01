Almanya, kriterleri belirledi: İşte zengin sayılmak için gereken maaş

Almanya’da bir kişinin zengin sayılabilmesi için aylık 3700 Euro net kazanması gerekiyor. Çiftlerde bu rakam 5500 Euro. En zengin yüzde 1 arasına girebilmek için aylık gelirin net 7190 Euro olması şart. Bu arada, yeni yılda maaşlara ortalama yüzde 5 zam geliyor.

Ali GÜLEN

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Standart boyut

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), bir kişinin zengin sayılabilmesi için Almanya standartlarında ne kadar kazanması gerektiğini hesapladı.

Kişiden kişiye değişen, örneğin çalışmayı bırakacak kadar parası olan ya da artık yiyecek almakta risk görmeyenler kendilerini zengin sayabiliyor. Ancak zenginlikte çalışanlar için belirleyici ölçü aylık gelir oluyor.

BEKARSA; 3700 EURO

Almanya'da, zengin yüzde 10'luk kesimden sayılabilmek için ne kadar kazanılması gerektiği çeşitli kriterlere göre hesaplandı. Bekar, evli, çocuklu, çocukları okuyan, henüz emekli olmamış çiftler gibi kriterlere bakıldı. 35 bin kişi ve 19 bin hane incelendi. Bu sonuçlara göre, çocuksuz evli bir çift ayda net 5500 Euro kazanıyorsa, bu onların zenginler sınıfına sokuyor. Bir bekarın zengin sayılabilmesi için 3700 Euro net aylık alması gerekiyor. Bir bekar ayda net 4560 Euro kazanıyorsa, o zaman en zengin yüzde 5'in arasına giriyor.

EN ZENGİNLERİN GELİRİ

Almanlar'ın en zengini yüzde 1'in arasında olanlar ise ayda net 7.190 Euro ile işe başlayanlar. Çocuksuz çiftlerde, en zengin yüzde 1'in arasına girmenin ölçütü, ikisinin gelirinin toplamının 10790 Euro'yu bulması.

Benzer araştırma 2016'da da yapılmıştı ve o zamandan beri, zenginlik ölçütü sayılan maaşlarda yüzde 8'lik bir yükseliş görüldü. Örneğin, 2016'da bir bekarın zengin sayılabilmesi için yaklaşık 3440 Euro kazanması gerekiyordu.

Bu arada, yeni yılla birlikte Almanya'da ortalama ücretlerde yüzde 4.7 ile yüzde 5.5 arasında artışlar olacak. Uzmanlar bu şekilde, corona ve çeşitli ekonomik sıkıntılar nedeniyle yükselen enflasyondan doğan hane halkı kayıplarının giderilebileceğini savunuyor.

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