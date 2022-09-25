Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Normal zamanda gerçekleşirse 2023 Haziran’da yapılacak seçimlerde 6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Emin ÖZGÖNÜL

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti üyelerine yönelik “‘Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” sözlerine destek mesajı yağdı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de, Kılıçdaroğlu için “Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım” dedi. Ankara kulislerinde, bu gelişmeler üzerine, “Artık kesinleşti, Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı adayıdır. 6'lı masanın 2 Ekim toplantısı ortak adayın CHP lideri olduğu gündemiyle başlayacak'' yorumu yapıldı.

DP lideri Gültekin Uysal da Kılıçdaroğlu için, “6'lı masanın oluşmasında önemli katkısı var, adaylığı doğal hakkıdır, biz destek veririz'' dedi. Uysal, adayın 6'lı masadan çıkması gerektiğini söylüyordu. SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğu'nun adaylığına bir itirazının bulunmadığı, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın da masadan çıkacak ortak adaya destek verecekleri belirtiliyor. Masanın ikinci büyük partisi olan İYİ Parti de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiği 2018 seçimlerini hatırlatan yorumcular, “Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi olmasa İYİ Parti bugün parlamentoda yoktu. Akşener bu jesti unutmadı'' dediler.