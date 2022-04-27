Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü 1.900 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 906 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.096 TL.

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Altın fiyatları, paladyum fiyatlarının dünkü seansta Çin’deki tecrit uygulamalarının talebi azaltacağı yönünde beklentiler nedeniyle bir ayın dip seviyesine gerilemesinin ardından bugün toparlanmasıyla ve doların dün iki yılın zirvesini görmesinin ardından gerilemeye başlamasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta 29 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün %0.3 artışla 1,903.97 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artışla 1,903.70 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 898 TL, satış 906 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 923 TL. 17 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Nisan Çarşamba günü 9.058 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.466 TL, satış 1.496 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.526 TL. 30 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.035 TL, satış 6.096 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.220 TL. 124 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.933 TL, satış 2.993 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.053 TL. 60 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.924 TL, satış 5.984 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.106 TL. 122 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.908 TL, satış 5.968 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.093 TL. 125 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 27 Nisan 2022 altın yorumları: Gram altında 900TL seviyelerinde bekleyiş devam ediyor. Son 10 gündür kurda her gün yaşanan sınırlı yükseliş sonrasında ons altında geri çekilmenin 2000$ seviyelerinden aşağı yönlü hızlı bir çekilde gerçekleşmesi ile bu seviyelere gelen Gram altında bugün 900TL pivot nokta olarak takip edilmeye devam edilebilir.

Kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra ons altında da yükselişlerin sınırlı kalması muhtemel. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 910 ve 915 TL seviyesi direnç, 900TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.