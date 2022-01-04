Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 4 Ocak 2022 Salı günü 1.804 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 769 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.187 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımına öngörülenden daha erken gideceği yönünde beklentiler ile ABD’nin Hazine tahvili getirilerinde görülen yükselişler nedeniyle dünkü seansta altı haftanın en kötü satışının görülmesinin ardından bugün yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta bir aydan uzun bir sürenin zirve seviyesinden gerileyerek 1,831.62 dolara düşmesinin ardından bugün %0.2 artarak 1,804.46 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 763 TL, satış 769 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 686 TL. 83 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 4 Aralık 2022 Salı günü 7.821 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1248 TL, satış 1274 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1135 TL. 139 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.134, satış 5.187 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.624. 563 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.495 TL, satış 2.546 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.270 TL. 276 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.036 TL, satış 5.083 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.540 TL. 543 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.024, satış 5.075 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.530 TL. 545 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 4 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın da Yılın ilk günü satış baskısı etkili oldu ve %2.89 oranında düşüş ile 758.70TL'den gün tamamlandı. 750TL seviyesi son yükseliş kanalının alt bandı olması açısında kritik seviye olarak görülüyor. Dün gerçekleşen satışların bu desteğin üzerinde karşılanmış olmasını olumlu bulunuyor. Ancak bu desteğin kırılması baskıyı arttırabileceği de göz ardı edilmemeli.

795 seviyesi ise kısa vadeli ilk direnç nokrası olarak takip edilebilir.