Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü 1.812 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 782 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.264 TL.

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Altın fiyatları, işlemcilerin Fed’in artan koronavirüs vakalarına karşılık faizleri

öngörülenden daha erken artırabileceği ihtimalini değerlendirmesiyle ivme kazanmakta zorlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,814.58 dolarda yatay seyretti. ABD Altın vadeli işlemleri 1,815.40 dolarda seyrederek belirgin bir değişim göstermedi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 775 TL, satış 782 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 735 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 5 Ocak Çarşamba günü 7.869 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.266 TL, satış 1.292 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.214 TL. 78 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.211 TL, satış 5.264 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.948 TL. 316 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.532 TL, satış 2.584 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.429 TL. 155 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.104 TL, satış 5.155 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.858 TL. 297 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.091 TL, satış 5.146 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.847 TL. 299 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 OCAK 2021

Ekonomi uzmanlarının 5 Ocak 2021 altın yorumları: Gram Altın'da önceki gün yaşanan kayıp sonrasında dün alıcılı bir seyir izlendi ve %3.33 oranında yükseliş ile 783.99 TL'den gün tamamlandı. Kısa vadeli yükselen Trend içerisinde hareket eden hissenin kısa vadeli göstergelerinde güç kazanımı sürüyor. 795TL direncinin kırılma potansiyelinin arttığını düşünüyoruz. 795TL seviyesinin üzerinde yaşanacak hareketlerde 839 ile 919 seviyeleri üst dirençler olarak hedeflenebilir.

750TL seviyesini ise gün içi hareketlerde ilk destek noktası olarak verilebilir.