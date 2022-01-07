Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 7 Ocak Cuma günü 1.790 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 798 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.377 TL.

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Altın fiyatları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD istihdam verileri öncesinde değerini korusa da, yatırımcıların Fed’in faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileri ve Hazine tahvili getirilerindeki yükselişlerin yarattığı baskı nedeniyle haftalık bazda Kasım ayının sonundan bu yana görülen en büyük düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı art arda iki seansta da gerilemesinin ardından bugün %0.1 artırarak 1,790.90 dolara yükseldi. Haftalık bazda düşüş %2 oldu. ABD Altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,792.60 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 791 TL, satış 798 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 780 TL. Fiyatlarda 11 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Ocak 2022 Cuma günü 7.949 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.292 TL, satış 1.319 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.290 TL. Fiyatlarda 29 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.323 TL, satış 5.377 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.258 TL. Fiyatlarda 65 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.586 TL, satış 2.639 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.581 TL. Fiyatlarda 58 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.225 TL, satış 5.278 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.162 TL. Fiyatlarda 116 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.213 TL, satış 5.265 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.150 TL. Fiyatlarda 115 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Ocak 2022 altın yorumları: Gram altında dün 786TL seviyelerine yükseliş gerçekleşti ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler geçiyor. Bugün ons altın için ABD'de açıklanacak TDI veri seti önemli olacaktır. Yurt içinde ise kurda yükselişin devam etmesi ve 3. Günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir.

Fitch görünüm notu düşürmesi sonrası akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody's Türkiye değerlendirmesi de ayrıca takip edilecek. 760TL destek seviyesi olarak takip edilebilir yukarıda ise 790 TL direnç bölgesi olarak gündeme gelebilir.