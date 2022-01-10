Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 10 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.791 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 792 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.338 TL

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Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz oranlarını öngörülenden daha erken artırmasının önünü açabilecek ABD enflasyon verilerini beklemesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günkü seansta 1,782.10 dolar ile 16 Aralık’tan bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün %0.2 düşerek 1,792.22 dolara geriledi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.3 düşerek 1,791.30 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 785 TL, satış 792 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 758 TL. 34 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.792 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1283 TL, satış 1309 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.253 TL. 56 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.284 TL, satış 5.338 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.107 TL. 231 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.568 TL, satış 2.621 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.507 TL. 114 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.189 TL, satış 5.241 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.014 TL. 227 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.117 TL, satış 5.229 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.003 TL. 226 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın geçtiğimiz hafta ortasında sonra dar bantta yatay seyir etkili olurken, hafta 799 TL'den tamamlandı. Teknik göstergelerde ki pozitif görünüm sürerken, beklentimizin aksine 795TL direncinin aşılamadığı görülüyor. 795TL seviyesinin üzerinde yaşanacak hareketlerde 839 ile 919 seviyeleri üst dirençler olarak hedeflenebilir. 750TL seviyesini ise gün içi hareketlerde ilk destek noktası olarak verilebilir.