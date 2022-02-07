Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü 1.810 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 789 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.313 TL

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Altın fiyatları, artan petrol fiyatları nedeniyle enflasyondan kaynaklanan baskıların ABD’nin Hazine tahvillerinde görülen yükselişlerin etkisini hafifletmesiyle bir haftadan uzun bir sürenin zirve seviyesini kaydetti.

Hisse piyasalarında görülen düşüş de altının çekiciliğinin artmasına destek oldu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 27 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1,814.91 doları görmesinin ardından geriledi ve en son %0.2 artıda 1,810.26 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,810.90 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 782 TL, satış 789 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 770 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü 1.886 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.277 TL, satış 1.303 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.289 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.260 TL, satış 5.313 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.184 TL. 129 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.556 TL, satış 2.608 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.544 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.161 TL, satış 5.214 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.089 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.150 TL, satış 5.202 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.078 TL. 124 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Şubat 2022 altın yorumları: Cuma günü 781-792 TL bandında hareket eden Gram/Altın günü %0.05 çok sınırlı değişim ile 788.36TL seviyesinden tamamladı. Günlük ve gün içi grafiklerde göstergelerin hafif toparlanma çabasında olmasına rağmen şimdilik yeterli güç kazanımı görülmüyor.

Gün içi hareketlerde 781TL seviyesini ilk destek noktası olarak takip ediyoruz. Bu seviyesini üzerinde yükseliş hareketinin devamını bekliyor olacağız. Tepki hareketlerinin devamı halinde ise ilk direnç 795 TL seviyesi verebiliriz.