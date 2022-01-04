Altın fiyatları yeni yılda dalgalı

Altın fiyatları spot piyasada son 6 haftanın en büyük düşüşünü kaydederken içeride dolar/TL'nin hareketini izliyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, spot piyasada ABD tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle dün 30 dolara yakın değer kaydetti. Gram altın iç piyasada dolar/TL’deki hareketi takip ediyor.

Dolar/TL’nin sabah 13 seviyelerinden 13,40 seviyelerine yükselmesinin ardından gram altın da 780 TL seviyelerine gelirken Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatları 1232 TL alış ve 1303 TL satış şeklinde oldu. Cumhuriyet altını ise 5068 TL alış ve 5345 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

SPOT PİYASADA DÜŞÜŞ

Spot piyasada altın fiyatları dün son 6 haftanın en büyük düşüşün kaybetti.

Düşüşte Avustralya, Japonya ve Çin gibi büyük pazarların tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle hacimlerin zayıf kalması etkili olurken altın 1830 dolar seviyelerinden 1800 seviyelerine indi. Altın sabah saatlerinde New York Ticaret Borsası’nda ons başına 1803 dolardan işlem gördü.

Yatırımcılar 2022’de Fed’in parasal sıkılaşma hamlelerine odaklanacak. Bu sıkılaşma tahvil faizlerini destekleyeceği için altın fiyatını geri çekebilir. Büyük piyasaların tümü tatil nedeniyle kapalı olurken, yatırımcılar bu hafta Fed’in son toplantısının tutanaklarını ve ABD ile ilgili istihdam rakamlarını takip edecek.

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