Altın fiyatlarında yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler

Altın fiyatları merkez bankalarının sıkı para politikası hamleleriyle baskılanırken jeopolitik gerilimlerden destek bulmaya devam ediyor. Küresel bankalar 2022'de altının yönü ile ilgili farklı tahminlerde bulunurken analistler altının enflasyon, faiz oranları ve piyasa oynaklıklarını yakından takip edeceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası hamleleriyle baskılanırken Rusya ve batılı ülkeler arasındaki Ukrayna gerilimi altının güvenli liman olma özelliğini ön plana çıkartıyor.

Uzmanlar ise yükselen faiz oranları, artan enflasyon tehdidi ve yüksek piyasa oynaklığının yakından izlenmesi gerekti görüşünde.

2021’de ons başına ortalama fiyatı 1798,60 dolar olan altın 2022’de jeopolitik gerilimlerden destek bularak bir miktar yükselse de merkez bankalarının sıkı para politikası hamleleri yüzünden baskılandı. Fed mesajları sonrası doların değerinin artması altın fiyatlarının yükselişini kırdı. Altın, spot piyasada ons başına geçtiğimiz haftayı 1807 dolarda kapatırken Türkiye’de gram altın fiyatı 788 TL oldu.

Altın fiyatlarına ilişkin bankalar ve analistler farklı tahminlerde bulunurken 2022’de değerli metalin enflasyonu ve merkez bankalarını yakından izleyeceği görülüyor.

GOLDMAN’DAN İYİMSER TAHMİN

ABD merkezli küresel yatırım bankası Goldman Sachs 12 aylık fiyat tahminini 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti.

Goldman Sachs’taki analistlere göre, altın fiyatları artan jeopolitik gerilimler, ABD’deki iç siyasi ve sosyal belirsizlikler ve ikinci corona virüsü enfeksiyonu dalgası zemininde destek bulacak.

Ancak Goldman, daha önce de altınla ilgili iyimser tahminlerde bulunmuş ve fiyatlar bu tahminlerin uzağında kalmıştı. Banka 2020 sonunda yaptığı tahminde bu yılın başında altın fiyatının 2 bin 300 dolar olacağını öngörmüştü. Ancak altın fiyatları yıl başında 1800 dolar seviyelerine yakın seyretmişti.

KANADALI BANKA BEKLENTİYİ DÜŞÜRDÜ

Kanada Bankası Scotia Bank ise Fed'in faiz artışlarını erkene çekeceği beklentisiyle, 2022 yılı için ortalama fiyat beklentisini 50 dolar düşürdü ve ons başına 1800 dolar düzeyine indirdi.

Banka bu fiyatın 1988 yılından bu yana en yüksek yıllık ortalama fiyata işaret ettiğini hatırlattı. Kanadalı banka yıllık ortalama gümüş fiyatı beklentisini de 0,50 dolar aşağı çekerek ons başına 24,50 dola seviyesine düşürdü.

UBS: ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞEBİLİR

Diğer yandan İsviçre merkezli banka UBS, ABD’de yükselen enflasyon nedeniyle reel faiz oranlarının yükseltilmesi sonucu 2022 sonuna kadar altın fiyatının ons başına1650 dolar seviyesine düşebileceği tahmininde bulundu.

Banka ayrıca gümüşün bu yıl kademeli olarak düşebileceğini ve 2022 sonuna kadar ons başına 19 dolara ulaşmasının muhtemel olduğunu belirtti.

LBMA ALTINDA GÜÇLÜ BİR HAREKETLİLİK BEKLEMİYOR

Değerli metaller üzerindeki küresel otorite olarak kabul edilen Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) de 2022 yıl sonu tahminlerine ilişkin son raporunu açıkladı. 34 analistle yapılan ankete göre uzmanların yıl sonuna ilişkin beklentileri altın fiyatlarının nispeten sabit kalacağı yönünde. 34 analistin fiyat tahminlerinin ortalaması 1801,90 dolar oldu. Uzmanlar ayrıca fiyatların 780 dolar aralığında hareket etme potansiyeli olduğunu belirtti.

LBMA’nın tahmin anketine katılan ekonomistler altın beklentilerine ilişkin de konuştu. Fransız yatırım bankası Natixis'in değerli metaller analisti Bernard Dahdah, altının ons başına 1630 dolara düşebileceğini belirterek, “Altın fiyatlarının, esas olarak normalleşme, Fed ve diğer merkez bankalarının faiz artırım potansiyeli nedeniyle 2022'de gerilemeye devam etmesini bekliyoruz” dedi.

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