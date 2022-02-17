Altın Tasarruf Sistemi nasıl uygulanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı altınların hurda değerinden alınacağını açıkladı ve yastık altından çıkan 100 gram altının banka hesaplarında nasıl değerleneceğini farklı senaryolarla anlattı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi'nin ayrıntıları belli oldu.

‘HURDA DEĞERİ'

Yastık altı altınlar kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılacak. Banka şubelerine de teslim edilebilecek olan altınlar, vatandaşlardan hurda değerinden alınacak. Altınlar, bankalarda vatandaşın tercihine bağlı olarak 6 ayrı hesap türünden birinde değerlendirilecek. Yatırımcı, altınını tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanallarından alabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı sisteme ilişkin örnek senaryoları da paylaştı. Örnekte, Hatice Teyze'nin yıllardır yastık altında tuttuğu altının değerlemesi 100 gram has altın olarak hesaplanıyor. Gram altının 800 TL olduğu varsayıldığında Hatice Teyze'nin banka hesabına 80 bin TL yatırılacak. Üç aylık vade sonunda yüzde 3.51 (yıllık %14) faiz ile 2 bin 808 TL getiri elde edilecek. Vatandaşlar yastık altı altınları kuyumcular üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek.

Fiyat farkı faizden yüksek getiri sağlamalı

Vade sonunda altın fiyatının 800 TL'ye (dönüşüm tutarı) eşit veya daha düşük olması durumunda Hatice Teyze, 2 bin 808 TL'lik getiri ile yetinecek. Altın fiyat farkından getiri elde edebilmesi için toplam kazancın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek çıkması gerekiyor. Örneğin altın fiyatı vade sonunda 850 TL'ye yükseldi ise Hatice Teyze 80 bin TL'lik tasarrufu ile 5 bin TL (2.808 TL+2.192 TL) getiri elde edebilecek.

TL değeri %15 artarsa maliyeti %75 olur

İktisatçı Profesör Hayri Kozanoğlu, altın tasarruf sistemini “Devlet cebimizden kumar oynuyor” sözleriyle eleştirdi. Altının TL karşılığına yüzde 14 faiz ödeneceğine ancak bu oranın 2 yıllık Hazine kağıdındaki yüzde 21 faizin altında bir maliyet olduğuna dikkati çeken Kozanoğlu, “Ne var ki 3 ayda altının TL değeri yüzde 15 artarsa bileşik faizle maliyet yüzde 75 olur. Doları sabit tutarız ve altının dünya fiyatı artmaz üzerine bir kumar oynanıyor” yorumunu yaptı.