Altında Fed fırtınası

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını hızlandıracağına ilişkin beklentiler doları güçlendirirken altında düşüş sürdü.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları yarın başlayacak ve iki gün sürecek Fed toplantısının sonucunu izlerken değerli metal sert faiz artışı öngürüsünü fiyatlamaya devam etti.

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatırken yeni haftanın ilk gününde de aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Yatırımcılar Fed’in bu toplantıda 50 baz puan artış yapmasını beklerken, haziran toplantısı için 75 baz puanlık artış da gündeme geldi.

FED FIRTINASI PİYASAYI ETKİLEDİ

Fed 50 baz puan faiz artırırsa bu oran 2000 yılından bu yana gerçekleşen en büyük artış olacak. Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri nereye kadar yükselteceği ise merak konusu. ABD tüketici enflasyonu şuanda yüzde 8,5 oranında. Fed politika faizi ise yüzde 0,25-0,50 aralığında bulunuyor.

Fed’in şahinleşeceğine ilişkin tahminler nedeniyle dolar göstergesi 2020’den bu yana en gördüğü yüksek seviyedeki seyrini sürdürdü. Doların yükselmesi altın fiyatlarını baskılarken altın spot piyasada şubat ortasından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Fed’in faiz artışlarının aynı zamanda bir resesyonu tetikleyip tetiklemeyeceği de merak konusu. Resesyon endişesi ve enflasyonist seyrin sürmesi güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş gibi varlıklara olan talebi tekrar canlandırabilir. Bu nedenle yatırımcılar ABD başta olmak üzere piyasa aktörlerinden gelen verileri yakından takip ediyor.

ÇİN ETKİSİ

Öte yandan dünyanın en büyük altın tüketicileri olan Hindistan ve Çin’de kötüleşen corona virüs salgını da altın fiyatlarına aşağı yönlü baskı yaptı. Hindistan beş haftanın en yüksek vaka sayısını açıklarken Çin’in Şanghay bölgesinde karantinalar sürdü.

Bununla birlikte hükümetin Pekin’deki yayılmanın önüne geçmek için yeni önlemler alabileceği bildirildi. Tüm bunlar altında talep yönlü endişeleri artıran bir gelişme olarak yatırımcılara satış baskısı şeklinde döndü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler neticesinde altın spot piyasada ons başına günlük yüzde 2’ye yakın değer kaybetti. Ons altın 1820 dolardan işlem görürken altın vadeli işlemleri de 1860 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın 890 TL seviyesinden seyretti. Ayrıca çeyrek altın 1460 TL alış ve 1485 TL satış fiyatlarında, Cumhuriyet altını ise 5 bin 819 TL alış ve 5 bin 913 TL satış fiyatlarında bulunuyor.

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