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Ankara’da toplu taşımada indirim kararı! Mansur Yavaş duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz" dedi.

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Ankara’da toplu taşımada indirim kararı! Mansur Yavaş duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Toplu taşıma ücretlerinde indirim yapılmasını planladıklarını duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

*Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz.

*Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız.

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