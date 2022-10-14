AOÇ’de yeni bir talan hazırlığı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen arazi için hazırlanan imar planının mahkeme tarafından iptal edilmesine karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni bir plan hazırlığı içinde olduğunu açıkladı.

Başak KAYA

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Emir, soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı. Emir, Medipol Üniversitesi'nin kurucusu olduğu TEBA vakfına tahsis edilen 555 bin metrekarelik arazi konusunda yaptığı açıklamada “AOÇ'de yeni bir talana izin vermeyeceğiz'” dedi ve şunları söyledi: “Söz konusu arazi 1993'te AOÇ sınırları içine alındı.

2018 yılında, mülkiyeti Hazine'de kalma koşulu ve 30 yıl süre ile Medipol Üniversitesi'nin kurucusu olduğu Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı'na (TEBA) verildi. Daha sonra yapılan koruma amaçlı uygulama plan değişikliği için dava açıldı ve Ankara 7. İdare Mahkemesi de geçen yıl planları iptal etti. Buna rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir plan hazırlığı içinde.”