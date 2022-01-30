Araç muayenesinde fahiş fiyat

TÜVTÜRK’teki haksız kazanç Meclis gündeminde... CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Aracını muayeneye götüren vatandaş birkaç dakikalık bir işlem için en az 258 TL ödüyor" dedi.

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TÜVTÜRK'teki soygunu ve haksız kazancı Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, “Araç muayene istasyonları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 2005 yılında TÜVTÜRK'e devredilmiştir. Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK, Türkiye’nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarıyla milyonlarca araca hizmet vermektedir. TÜVTÜRK, araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçümünde rekabet ortamı oluşturulmadığından tekel durumundadır” dedi.

YÜZDE 37 ZAM GELDİ

Hususi araçlarını 2 yılda bir, yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari araçlarını yılda bir muayene yaptırmakta zorunlu olan vatandaşların TÜVTÜRK'te fahiş fiyatlarla karşılaştığını kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

– Son gelen zamlarla birlikte araç muayene ücretleri KDV dahil otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde yüzde 37 artarak 503,86 liradan 685,58 liraya; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda yüzde 36 artarak 372,88 liradan 507,40 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde yüzde 36 artarak 189,98 liradan 258,42 liraya yükselmiştir. Egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil edildiğine bu rakam daha da artmaktadır.

– Araç sahipleri birkaç dakika süren rutin muayene sonrası mecburen bu fahiş fiyatları ödemek zorunda bırakılmaktadır. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. Maddesi'nde, “Kredi kartı ile yapılan ödemelerden komisyon talep edilemez” denilmektedir. Ancak TÜVTÜRK kredi kartı ödemelerinden komisyon alarak, vatandaşın cüzdanına ek bir yük oluşturmaktadır. Ödedikleri ücretin aldıkları hizmeti karşılamadığını kaydeden araç sahipleri bir an önce TÜVTÜRK'teki fahiş muayene ücretlerinin düşürülmesini istemektedir.

KAÇ ARAÇ MUAYENESİ GERÇEKLEŞTİ?

CHP'li Bulut, Bakan Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-2021 yılında egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil kaç aracın muayenesi gerçekleştirilmiştir? Ne kadar kazanç elde edilmiştir?

-TÜVTÜRK verdiği hizmetler karşılığı araç muayene istasyonlarının özelleştiği günden günümüze devlete ne kadar kazanç beyan etmiştir? Bu kazançların ne kadar kısmı hazineye girmiştir?

NEDEN KOMİSYON ALINIYOR?

-TÜVTÜRK, kredi kartı ile yapılan ödemelerde vatandaştan komisyon almasının gerekçesi nedir?

-TÜVTÜRK'ün fahiş ücretlerinin düşürülmesine yönelik bakanlığınızın herhangi bir girişimi olmuş mudur?

– 10 dakikalık araç muayenesine fahiş fiyatlar alan TÜVTÜRK ‘ün geçtiğimiz yıllarda 767 milyon lira vergi borcunun silinme gerekçesi nedir?

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