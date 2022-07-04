Arpa, buğday ithalatında dünyada ilk üçe girdik

FAO raporu acı bilançoyu ortaya koydu. Buğday ve arpanın anavatanı Türkiye, bu iki üründe 2021-2022 sezonunda dünyanın en çok ithalat yapan ilk 3 ülkesinden biri oldu.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anadolu, buğday ve arpanın anavatanı olarak biliniyor ancak bu bereketli topraklar, çiftçinin tüm uyarılarına rağmen üretim gücünü yitiriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) hazırladığı son raporda ülkelerin üretim ve ithalat rakamlarını listeledi. Bu rapora göre Türkiye 2021-2022 sezonunda hem buğdayda hem de arpada dünyanın en çok ithalat yapan ilk 3 ülkesinden biri konumunda.

ÇİFTÇİ UYARIYOR

Maliyet artışları katlanırken yeterli destek alamayan çiftçiler hızla topraktan kopuyor, üretimi bırakıyor. “Üretemiyoruz” çığlıkları duyulmayan çiftçi borç sarmalı içinde. 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çiftçi sayısı 1.1 milyon iken bu sayı 2022 Nisan itibarıyla 493 bine gerilemiş durumda. Bu hızlı düşüş, FAO'nun son raporunda kendini gösteriyor.

Rapora göre Türkiye'nin buğday üretimi 2018-2020 ortalamasında 19.8 milyon ton iken bu rakam 2021 yılında 17.7 milyon tona geriledi. 2020 tahmini ise 19 milyon tonluk üretime ulaşılması. Örgüt Türkiye'nin 2021 buğday ithalatının 2021-2022 döneminde 9 milyon ton olmasını tahmin ediyor. 2022-2022 öngörüsü ise yine aynı seviyede bir ithalat rakamı. Türkiye Mısır ve Endonezya'dan sonra en çok buğday ithal eden 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

İHRACAT DÜŞÜYOR

Türkiye'nin buğday ihracatı da düşüyor. İhracat 2018-2021 döneminde yıllık ortalama 4.4 milyon ton iken 2021-2022 sezonunda bu rakamın 4 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor.

Kişi başına 214.6 kilo ile tüketimde birinciyiz

FAO raporuna göre Türkiye'de buğday stokları 2019'da 6.3 milyon ton seviyesindeyken 2023'te bu miktar 5.4 milyon tona kadar gerileyecek. Yıllık kişi başına 214.6 kilogramlık tüketimle dünyada en çok buğday tüketilen ülke olan Türkiye için bu stratejik üründe yürütülen politikanın sürdürülebilir olmadığının altı çiziliyor.

Arpada alarm zilleri çalıyor

– Türkiye'nin her bölgesinde yetişen ve başta hayvan yemi olarak kullanılan arpada da alarm zilleri çalıyor. Doğum yeri Mezopotamya olan arpada ithalatımız 2021-2022 sezonunda 3 milyon tona ulaşacak. FAO raporunda bunun nedeninin 2018-2020 yılları arasında ortalama yıllık 7.6 milyon ton olan üretimin 2021'te 5.8 milyon tona gerilemesi olduğu belirtiliyor. Türkiye bu ithalat ile Çin ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en çok arpa ithal eden 3'üncü ülkesi oldu. Veriler, ithalat sopası ile fiyat düşürme politikasının Türkiye'yi üretim düşüşü sarmalına ittiğini gösteriyor.