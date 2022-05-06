Asgari ücret 3.229 TL’ye düştü

4 ayda memur bin 438 lira, emekli 991 lira, asgari ücretli bin 24 lira kaybetti Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretlilerin de aldığı maaş pula döndü.

Erdoğan SÜZER

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Zam sağanağı ve hayat pahalılığına Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) resmi enflasyon hesabı bile dayanamadı. İlk 4 ayda tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 31.71 artarak yıl başında memur ve emekliye enflasyon farkı ve ek zamla birlikte verilen tüm zamların üzerine çıktı.

FARK ÖDEMELERİ YAPILACAK

Memur ve memur emeklilerine yılbaşında yüzde 5'i toplu sözleşme yüzde 2.5'i ek zam olmak üzere toplam yüzde 7.5 zam yapılmıştı. Ancak 4 ayın sonunda enflasyon yüzde 31.71'e çıktı. Memur ve emeklinin hükümetten yüzde 24.21 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Ancak oluşan farklar temmuz ayına kadar ödenmeyecek. Yeni yıla 5 bin 972 lira maaşla giren en düşük dereceli memurun alım gücü 4 bin 534 liraya düştü, memur bin 438 lira kaybetti. Aynı dönemde öğretmen bin 603 lira, profesör 3 bin 570 lira, hemşire bin 796 lira alım gücü kaybına uğradı. 4 ayda en düşük memur emeklisinin aylığında 991 lira erime yaşandı.

GÜNDEN GÜNE ERİYOR

Yıl başında yüzde 50.5 zamla net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin bugünkü alım gücü yüzde 31.71'lik TÜİK enflasyonuyla 3 bin 229 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime bin 24 liraya ulaştı. ENAG'ın hesapladığı enflasyona göre ise asgari ücretin alım gücü 4 ayın sonunda 2 bin 871 liraya düşerek yılbaşındaki seviyesine yaklaştı. Asgari ücretlinin maaşından bin 382 lira gitti.;

Zamma kadar enflasyon altında ezilmeye devam

4 ayda yüzde 31.71'e ulaşan enflasyon, yılbaşında reel zam verilmeden sadece geçmiş enflasyon kaybı telafi edilen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini daha da zora soktu. Yılbaşında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, çiftçi ve esnaf emeklisi aylığı 602 lira eriyerek bin 898 liraya düştü. Bu emekliler temmuz ayına kadar enflasyon kaybı yaşamaya devam edecek, ancak telefi zammını 2 ay sonra alabilecekler.

ENAG'a göre yüzde 40.44 kayıp var

Enflasyonu gerçeğe daha yakın hesaplayan Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise tüketici fiyatları 4 ayda yüzde 48.16 arttı. Bu hesaba göre memur ve emeklinin enflasyon yüzünden uğradığı kayıp ve 4 aylık fark alacağı yüzde 40.66 oldu. Hesaba göre memur bin 941 lira, memur emeklisi bin 338 lira, en düşük işçi emeklisi aylığı da 813 lira eridi.