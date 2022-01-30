Asgari ücret artışının 565 lirası enerji zamlarıyla eriyip bitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir asgari ücretli vatandaşın alacağı 1293 lira tutarındaki ücret artışının yüzde 43'ünü oluşturan 565 lira daha ilk aydan fatura zamlarıyla eriyip bitti" dedi.

Sözcü İstanbul

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022 yılı için belirlenen asgari ücretin ocak ayının sonu itibariyle ilk kez vatandaşların cebine gireceğini anımsattı.

Akın, “Eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir asgari ücretli çalışanın 2022 yılında alacağı ücrette net 1293 lira tutarında artış yaşandı. Asgari ücretin açıklandığı 16 Aralık 2021 tarihinden bu yana tarihten bu yana geçen yaklaşık 45 günlük süreçte yalnızca enerji faturalarına yapılan zamların farkı ise toplamda 565 liraya kadar çıkıyor” dedi.

Akın, “Asgari ücretteki artışın yüzde 43,6'sına denk gelen oranı temel bir hak olan enerji faturalarına yapılan zamların farkının ödenmesiyle vatandaşın cebine girmeden erimiş oldu” diye konuştu.

210 LİRADAN 370 LİRAYA YÜKSELDİ

Asgari ücretin açıklanmasından 15 gün sonra elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçildiğini anımsatan Akın, “Asgari tüketim olan 230 kilovatsaat tüketimin faturaya yansıması 210 liradan 370 liraya yükseldi. Buna göre elektriğe yapılan zammın farkı 160 liraya çıktı” diye konuştu.

Enerji faturalarındaki bir diğer zammın da doğalgaza yapıldığını anımsatan Akın, “Ankara'da 300-350 metreküp doğalgazın faturaya yansıması 630 lira ila 735 lira olurken, yapılan son zamla 300 metreküpün faturaya yansıması 790 lira; 350 metreküpün faturaya yansıması ise 980 liraya çıkıyor. Buna göre doğalgaza yapılan zammın farkı da ısınma amacıyla yapılan asgari tüketimde 160 lira ile 185 lira arasına çıktı” dedi.

BİR DEPONUN MALİYETİ 200 LİRA ARTTI

Asgari ücretin açıklandığı 16 Aralık 2021’de Ankara'da bir litre benzinin fiyatı 10 lira 40 kuruş; bir litre motorinin fiyatı 10 lira 38 kuruş, bir litre LPG otogazın fiyatı ise 8 lira 23 kuruştu.

Döviz kurunun düşmesine karşın akaryakıt ürünlerine art arda yapılan zamların ardından bir litre benzinin fiyatı yüzde 35 artarak 14 lira 12 kuruşa çıktı.

Bir litre motorinin fiyatı ise yüzde 38 oranında artarak 14 lira 36 kuruşa yükselirken; bir litre LPG otogazın fiyatı da yüzde 13,5 oranında artarak 9 lira 34 kuruşa çıktı.

Buna göre bir depo benzinin maliyeti son 45 günde yaklaşık 186 lira; bir depo motorinin maliyeti yaklaşık 200 lira, bir depo LPG otogazın maliyeti de 55 lira arttı.

‘İLK AYDA ÜCRET ARTIŞI BUHARLAŞTI'

CHP’li Akın; asgari ücretteki artışın ilk aydan yalnızca faturalara yapılan zamlarla erimeye başladığına dikkat çekti.

Akın, şöyle devam etti:

“İktidar sözcülerinin ‘Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyerek açıkladığı asgari ücret artışı daha ilk aydan enerji faturalarındaki zamlarla neredeyse yarı yarıya eridi.

Elektrikte asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaat harcayan; doğalgazda ısınma amaçlı ayda 300-350 metreküp tüketen ve ayda bir depo akaryakıt alan bir kişi asgari ücretin açıklandığı tarihten bu yana yapılan zamlar nedeniyle artık faturalara 565 lira daha fazla vermek zorunda.

Eşi işsiz olan iki çocuk sahibi bir asgari ücretli vatandaşımızın bu ay alacağı 1293 lira tutarındaki artışın neredeyse yarısı şimdiden buharlaştı. 45 günde enerjiye yapılan zamlardan kaynaklı ödenecek tutar ücret artışının yüzde 43'ünü şimdiden eritti.

Bu yalnızca enerji faturalarının yansıması. Gıda enflasyonuyla birlikte ücret artışı ilk aydan pula dönüşmüş durumda.”

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