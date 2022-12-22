Asgari ücret ne kadar oldu? Net, brüt asgari ücret açıklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belli olurken açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Asgari ücret 2023 yılında yüzde 54 zam ile 8500 olarak belirlendi. Brüt asgari ücret 10 bin 8 lira, aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asgari ücret 2023 yılında ne kadar olarak uygulanacak belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü ve son toplantısının ardından uzlaşma sağlanamadı. Devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi heyetinin yer almadığı toplantıda işveren heyeti ve Bakan Bilgin ile birlikte asgari ücret zammını belirledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını belirten Erdoğan, “2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 506 TL'dir” dedi.

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2023’te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın patrona aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 TL'ye yükseldi. Brüt asgari ücret 10 bin 8 TL, net asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Net asgari ücret, bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi. İşverene verilecek asgari ücret desteği 100 liradan 250 liraya yükseltildi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücretin erimesi halinde olası ara zam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde;

– Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonun yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Her kesimden, vatandaştan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Milletimiz için varız.

– Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenler başta olmak üzere ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

TÜR-İŞ 9 BİN İSTEMİŞTİ

Dünkü toplantıya, komisyonda işçiyi temsil eden Türk-İş’in Genel Sekreteri Pevrul Kavlak’ın katılmasına rağmen toplantı bitiminde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklama yapması dikkat çekmiş; Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söylemişti.

Bugün açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yanında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin, diğer yanında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol oturdu. İşçi temsilcisi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay masada yer almadı.