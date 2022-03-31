Asgari ücrete zam gelecek mi? AKP asgari ücrete ek zamma kapıları kapattı

Ardı arkası kesilmeyen zamlar ile rekor enflasyon oranları nedeniyle asgari ücret eridi, vatandaş gözünü ek zam için hükümete çevirdi. Asgari ücrete zam hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık’tır” diyerek asgari ücrete Temmuz zammı bekleyenleri hayal kırıkllığına uğrattı.

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Sadece asgari ücretle çalışanları değil geniş bir kesimi yakında ilgilendiren asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam gündeme geldi. Geçim sıkıntısının üst seviyeye ulaştığı, alım gücünün günden güne azalması nedeniyle asgari ücrete zam hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, “Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zam yapılacağı iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu…

“Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam” diyen Erdoğan, “Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Asgari ücrette yeni artış olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

*Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor.

*Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır.

*Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır.

ÇALIŞMA BAKANI: GÜNDEMİMİZDE YOK

Öte yandan, asgari ücrette gündeme gelen ek zam tartışmalarına ilişkin bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, “Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, asgari ücrette net artış sağlandığını kaydetti. Bilgin, “Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabi ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” diye konuştu.

‘TEMMUZDA ENFLASYON FARKI VAR’

Bakan Bilgin, AK Parti ve MHP’den bu yönde gelen açıklamaların hatırlatılması üzerine, “Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım. Temmuz ayında bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Onunla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeliyle hem işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz” dedi. (DHA)

ASO'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DESTEK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücret zammının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, “İnsanları aç bırakamazsınız. Ara zam için yasa çıkmasa da şirketlerimiz telafi zammını pandemide olduğu gibi bir şekilde yapacaktır” dedi.