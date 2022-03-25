Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelir mi?

Asgari ücret 2022 yılı itibariyle 4 bin 253 liraya çıkarılarak yüzde 50 zamlanmıştı fakat enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle asgari ücret hızla erimeye başladı. Son dönemde tartışılan konuların başında ise "asgari ücrete zam" geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin yılda iki kez artırılması tartışmalarını anlamlı bulmadığını söyleyerek kapıları kapattı.

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Kur artışında meydana gelen artış ve yüksek enflasyon ile eriyen asgari ücrete zam vatandaşların en büyük beklentisi oldu. Her geçen gün alım gücü düşen asgari ücrete ek zam için hükümet cephesinden açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, “Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz” dedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda “Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu?” söylentileriyle ilgili olarak, “Biz asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Bolu’da, Abant Tabiat Parkı içerisinde bulunan bir otelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla Demiryolu-İş Sendikası İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, sendika temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda “Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu?” şeklindeki açıklamalara ilişkin olarak, “Biz asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Beye sordum. O da ‘Bunun günü Aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatap Bakanlık, Türk-İş ve TİSK.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, artan hayat pahalılığı sonrası asgari ücretin yılda iki kez artırılmasına yönelik başlayan tartışmalarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'nda, “Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde artırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum” dedi.

Bilgin, “Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de işvereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, işverenlerin de maliyeti arttı” diye konuştu.

CAHİT ÖZKAN HEYECANLANDIRMIŞTI

Gazetecilerin ‘asgari ücrette bir düzenlemeye gidilecek mi?’ sorusuna AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şu cevabı veridi;

*Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir.

*Emeklilerimizin, çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim.

*Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise yaptığı açıklamalar şu şekilde;

* “Biz, tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve bunlar beklemiyorlardı. Düşünsenize, CHP işçinin alın teri nedir bilmez ki? Bu maliyet artışlarına gelirsek gerekirse hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın asgari ücretin yeniden değerlendirmesini gündeme getirebilir.

Çünkü biz vatandaşımızın iktidarıyız. Vatandaşımızı da bu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ve bugüne kadar vatandaşımızın ekonomiyi en güzel şekilde atlatabilmesi için, desteklerimizi vereceğiz.”

ASGARİ ÜCRET ERİYOR

Türkiye'de ücretli çalışanların en önemli geçinme göstergelerinden olan Türk-İş'in ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre açlık sınırı 4 bin 552,56 TL’ye yükselerek asgari ücretin 300 TL üzerine çıktı. Böylece yılın henüz ikinci ayında asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş oldu. Asgari ücret 2020’de marttan, 2021’de ise mayıstan itibaren açlık sınırının altına inmişti.

Türkiye'de uzun bir süredir asgari ücrete yılda yalnızca bir kere zam yapılıyor. İşçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında yıl sonuna doğru toplanarak asgari ücreti kararlaştırıyor.

Ancak bu yılki yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretlinin geçiminin iyice zorlaşması ikinci zam tartışmasını beraberinde getirdi. Pek çok kişi temmuz ayında yapılacak ikinci bir zammın zorunlu hâle geldiğini savunurken AKP cephesinden de farklı sesler çıktı.