Asgari ücretliler ülkesi olduk

Asgari ücret ile ortalama ücret makası gittikçe daralırken Türkiye ucuz işçi cennetine dönüşüyor. Çalışanların yüzde 48.7’sinin maaşı asgari ücret veya ona komşu.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Türkiye'de yaklaşık 8 milyon asgari ücretli bulunuyor ancak yıllar içinde ortalama ücretler de gerileyerek asgari ücrete komşu oldu. TÜİK İşgücü Maliyeti İstatistikleri asgari ücret ile ortalama ücret makasının iyice kapandığını ortaya koyuyor. 2012'de brüt asgari ücret brüt ortalama ücretin yüzde 44'ü iken 2016'da yüzde 53'e ve 2020'de yüzde 73'e yükseldi. Avrupa ülkeleri arasında en düşük asgari ücretlerden birine sahip olan Türkiye'de, çalışan kesimin neredeyse yarısı da asgari ücretli.

YÜZDE 48.7 DÜŞÜK ÜCRETLİ

Eurofound'un 2022 raporuna göre Avrupa Birliği ülkelerinde çalışanların sadece yüzde 4'ü asgari ücrete yakın ücretler alıyor. Türkiye'de ise asgari ücret ve yüzde 10 fazlası ücretle çalışanların oranı ise DİSK-AR'ın araştırmasına göre yüzde 48.7'ye ulaşmış durumda. SÖZCÜ'ye konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin dünyanın hiçbir yerinde gündem olmadığına dikkat çekerek asgari ücret civarı ücretlere çalışanların oranının bu yıl yüzde 50'yi çoktan geçtiğine işaret etti.

Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin nedeninin sendikalaşmanın önündeki engeller olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'de toplu sözleşmeli olan çalışan oranı yüzde 7.5, özel sektörde ise yüzde 5.5'lerde” dedi. Milyonların asgari ücrete mahkum edilmemesi için sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizen Çerkezoğlu, “Bunu sağlayamazsak yılın ikinci ayında açlık sınırına gerileyen ücretlere mahkum olmaya devam ederiz” diye konuştu.

Özel sektör için promosyon düzenlemesi şart

Arzu Çerkezoğlu, bankaların promosyon uygulamasına ilişkin “Kamuda promosyon uygulaması var ancak miktar artırılmalı. Özel sektörde ise promosyon ödemesiyle ilgili bağlayıcı düzenleme yok. Toplu sözleşmeli işyerlerinde promosyon hakkı güvence altına alınıyor ancak özel sektör sendikasız olduğu için işverenler promosyonu ya kendileri alıyor ya da ucuz kredi kullanma yolu olarak kullanıyorlar” dedi. Çerkezoğlu, “Özel sektörün neredeyse yüzde 95'inin toplu sözleşmesiz olduğunu düşünürsek bağlayıcı bir düzenleme yapılması şart” diye konuştu.

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