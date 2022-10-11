Asgari ücretlilere çifte zam beklentisi

Asgari ücrete önümüzdeki yıl biri ocak diğeri nisan ayında olmak üzere seçimlerin öncesinde 2 kez zam yapılabileceği, temmuz zammının 2-3 ay öne çekilebileceği belirtildi.

Erdoğan SÜZER

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Asgari ücrete seçim nedeniyle yıl başında yüksek oranlı bir zam yapılacağına yönelik beklentiler artarken çifte zam tahmini geldi. Özel güvenlik şirketlerinin üye olduğu Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, asgari ücrete biri yılın başında diğeri de seçimlerden önce nisan ayında olmak üzere çifte zam yapılmasını beklediklerini söyledi. Kösereisoğlu, enflasyondaki yüksek seyrin geçmişte olduğu gibi asgari ücrete yılda iki defa zam yapılmasını kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti. Kösereisoğlu, “Yıllık enflasyon yüzde 30'un altına düşmediği sürece yılda 2 zam olur. İkinci zam yapılacaksa seçim sonrasına bırakılmaz, öne çekilir. Öyle zannediyorum ki asgari ücret yıl başında artar, sonra seçimlerden önce, tahminen nisan ayında bir daha artar. Çünkü nisanda zam yapılmazsa temmuzda zaten zam ihtiyacı doğacağı için kimse zammı seçim sonrasına bekletmek istemez” dedi.

ENFLASYON+10 PUAN ZAM

Kösereisoğlu, yıl başında asgari ücrete 6 aylık enflasyonun üzerine 10 puan eklenerek zam yapılacağı tahmininde bulundu. Enflasyonun bu yılın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 17-18 civarında beklendiğini ifade eden Kösereisoğlu, böyle bir durumda yılın başında yapılacak zammın yüzde 25 civarında olabileceğini söyledi. Kösereisoğlu, çalışanların asgari ücretle geçinemediği için ek iş yaptığını, ayrıca bir ailede 2-3 kişinin çalıştığını ifade etti.

Alacakları tahsilatta gecikmeler arttı

Murat Kösereisoğlu, verdikleri güvenlik hizmetinin karşılığında alacaklarını giderek daha da gecikmeli tahsil etmeye başladıklarını söyledi. Daha önce alacaklarını 33-34 günde tahsil ederken şimdi bu süresin 44 güne çıktığını bildiren Kösereisoğlu, oluşan finansman açığını banka kredisiyle kapatmak istediklerini, ancak bankaların da kredi vermede isteksiz davrandığını ifade etti. Kösereisoğlu, kiraların aşırı artması üzerine personel lojmanı yatırımlarına hız verdiklerini de söyledi.