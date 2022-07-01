Asgari ücrette 5 bin 529 TL pazarlığı

Asgari ücret pazarlığının perde arkasına SÖZCÜ ulaştı. Masada işveren yüzde 20 işçi yüzde 40 zam istedi. Tarafları yüzde 30’da buluşturmak henüz mümkün olmadı

Erdoğan SÜZER

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu görüşmelerinde çetin pazarlık 5 bin 529 liralık rakam üzerinden dönüyor.

Türk-İş, ilk 6 aylık enflasyonu zam teklifi olarak masada bir kez daha ilan etti. İşveren temsilcisi TİSK heyeti ise yüzde 20'lik zammı gündeme getirdi.

Hükümet tarafı, enflasyonun yaklaşık yüzde 40 çıkacağı tahminiyle tarafları yüzde 30'luk orta noktada buluşturmaya çalışıyor. Ancak ikinci toplantıdan uzlaşma çıkmadı.

TİSK, yüzde 36 enflasyona rağmen yıl başında asgari ücrete yüzde 50.5 zam yapıldığını, Temmuzda yüzde 20'lik bir zamla enflasyon kaybının telefi edilebileceğini belirtti.

TİSK böylece asgari ücretin 851 liralık zamla 5 bin 104 liraya çıkarılması talebini ifade etmiş oldu.

Bakanlığın tarafları yüzde 30'luk orta noktada, yani 5 bin 529 lirada buluşturabilmesi için zammın bin 276 liraya çıkarılması gerekiyor.

İşveren, aradaki 425 liralık farkın devlet tarafından ödenmesi halinde formüle sıcak bakıyor.

İşverenin yükünün 850 liradan bin liranın üzerine çıkarılması, devlet desteğinin ise 200-250 liraya düşürülmesi halinde dahi kamuya yükün aylık 4 ila 5 milyarı, 6 aylık 24-30 milyarı bulacağı hesaplanınca uzlaşma şimdilik sağlanamadı.

TEŞVİK 20'DEN AZ İŞÇİ İÇİN

Pazarlıkların Cuma günü de devam edeceği, işçi başına devlet desteği konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nihai kararı verip yeni asgari ücreti ilan edeceği ifade edildi.

Toplantıda, devlet desteğinin sadece 20 kişi ve daha az işçi çalıştıran küçük işletmelere verilmesi gündeme gelirken, bu işletmelerin toplam işletme sayısının yüzde 91'ini oluşturduğu belirtildi. İşçi başına desteğin işsizlik fonundan ödenmesi bekleniyor.

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