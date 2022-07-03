Asgari ücrette Avrupa’nın dibindeyiz

Asgari ücret net 5.500 TL’ye yükseltildi. Ancak yine de iş gücünün en ucuz olduğu ülkeler arasında yer alıyoruz. Avrupa ülkeleri arasındaki asgari ücret sıralamasında Türkiye, sondan üçüncü oldu.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üç hanelere koşan enflasyon karşısında ezilen çalışanların merakla beklediği asgari ücret zammı yüzde 30'da kalırken, 5.500 TL'ye yükselen net maaşlar, Avrupa liginde Türkiye'yi son sıralardan kurtaramadı. Kur ve hayat pahalılığı karşısında da geçen 6 aylık sürede eriyen Türkiye'deki asgari ücret bu seviyesi ile Avrupa'da sondan ikinci sırada yer aldı. Eurostat 2022 Ocak verilerine Türkiye, 328 Euro ile Avrupa'nın en düşük asgari ücretli üçüncü ülkesi olurken, önceki gün açıklanan zamma rağmen yükselen kurun etkisi ile net asgari ücret 314 Euro'ya kadar düşmüş durumda. Brüt üzerinden hesaplamada ise bu rakam göre 370 Euro seviyesinde. Listede, Türkiye'den sonra gelen ülke ise 332 Euro ile Bulgaristan oldu. . AB ülkeleri arasında en yüksek asgari ücrete sahip ülke 2.257 Euro ile Lüksemburg olurken, onu 1.775 Euro ile İrlanda ve 1.725 Euro ile Hollanda izledi.

HER YIL ERİDİ

Geçen yıl sonunda toplanan komisyon kararı ile 2022 Ocak tarihinde yapılan yüzde 50 zam ile asgari ücret nette 4 bin 253 lira, brütte ise 5 bin 4 TL olmuştu. 1 Temmuz'dan itibaren yeni asgari ücret tutarı brütte 6 bin 471 TL olurken, nette ise 5.500 lira olarak belirlendi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından geçen aylarda yapılan bir araştırmaya göre ise 2012 ve 2022 arasında yıllık ortalama asgari ücret artışına bakıldığında Türkiye'nin asgari ücreti Euro bazında yılda ortalama yüzde 1 oranında azaldı.

10 YIL ÖNCE 406 DOLARDI

■ Asgari ücret yaklaşık yüzde 30 zamla nette 5 bin 500 TL olurken, ücret seviyesi yıllar içinde dolar bazında gerileyerek 2022 Haziran ayı itibarıyla 300 doların altını görmüştü. Yeni zamla tekrar bu seviyenin üzerine çıkıldı. Ancak asgari ücret 2012 yılındaki 406 dolarlık seviyenin çok altında, 328 dolar seviyesine kadar düştü. Açıklanan yüksek enflasyon karşısında asgari ücretlinin yılın ilk beş ayında 1.515 TL'lik kaybının oluştuğunu kaydeden DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Buna rağmen asgari ücrete 1.246 TL'lik ara zam yapıldı. Yani beş aylık kayıp bile karşılanamadı” değerlendirmesini yaptı.

İşsizlik maaşı 2.561 TL oldu

■ Bu yılın ikinci yarısında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik maaşı 5 bin 123 lira olacak. Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. İşsizlik maaşı için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. İşsizlik maaşı için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması ve son üç yıl en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.