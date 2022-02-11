AUZEF ara sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi…

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için tarih belli oldu. Bu dönem bütünleme sınavı yüz yüze olarak gerçekleştirilecek AUZEF sınavı 12 Şubat - 13 Şubat tarihlerinde yapılacak. AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak.

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AUZEF'te kaydı bulunan binlerce öğrenci bütünleme sınavlarına giriş belgelerinde yazan yerden giriş yapacak. Geçtiğimiz dönemlerde corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan AUZEF bütünleme sınavı, son alınan karara göre yüz yüze yapılacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellendi. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

12 Şubat – 13 Şubat tarihlerinde yapılacak bütünleme sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.