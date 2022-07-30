Avrupa ve Rusya arasındaki doğalgaz krizi büyüyor

Rusya ve Almanya arasında doğalgaz akışına ilişkin kriz nedeniyle fiyatlar rekor kırarken Gazprom'un rüzgar tribünlerini tamir etmesi gereken Siemens'i hedef alması gerilimi daha da artırdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Avrupa’ya sevk ettiği doğalgazın ana hattı olan Kuzey Akım 1 boru hattındaki kriz büyüyor. Rusya’nın doğalgaz arzını çarşamba gününden itibaren kapasitenin yüzde 20’sine düşürmesi ve Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un rüzgar tribünü tamiri üzerinden Siemens ve Almanya’yı eleştirmesi gerilimi artırdı.

Geçen ay sonunda Kuzey Akım boru hattındaki bazı türbinler Alman Siemens firması tarafından bakım için Kanada’ya gönderilirken Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını öne süren Kanada, bu türbinleri önce Alman firmasına teslim etmemişti.

Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Kanada’ya yapılan müracaatlar ve baskılar sonucunda Kanada türbinleri göndermiş ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 günlük bakım çalışması nedeniyle boru hattından Avrupa’ya gaz akışı yarı yarıya düşürüldü.

SIEMENS’İ HEDEF ALDI

Gaz tribünleri konusundaki bu sorunlar sürerken Gazprom’un bu kez Siemes’i hedef alan açıklamaları halihazırda sorunlu olan doğalgaz piyasasını daha da gerdi. Gazprom’un genel müdür yardımcısı Vitaly Markelov konu ile ilgili açıklamasında Rusya’nın diğer türbinlerle ilgili sorunlar hakkında defalarca Siemens Energy’ye şikayette bulunduğunu söyledi.

Markelov TV röportajında konu ile ilgili, “Bu konuda Siemens’in Rusya temsilciliğine defalarca başvurduk, 10 mektup gönderdik. Siemens, tespit edilen hataların dörtte birinden fazlasını düzeltmedi” dedi.

Yetkili ayrıca mayıs ve haziranda arızalar nedeniyle Siemens tarafından onarılması gereken diğer üç motorun da vaktinde onarılmadığını belirtti.

FİYATLAR REKOR KIRMIŞTI

Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gönderdiği gaz miktarını bugün itibarıyla kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşüreceğini açıklamasıyla fiyatlar sert artmıştı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün yüzde 10'un üzerinde artışla 227,5 Euro'yu görmüştü.

Bin metreküp için 2 bin 400 dolara denk gelen bu rakam, Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından mart ayında kaydedilen rekor seviyelerin ardından en yüksek fiyatlar olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

Gazprom, daha önce bakım çalışmalarını gerekçe göstererek 11 Temmuz – 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kuzey Akım 1’i tamamen kapatmış, gaz arzı 21 Temmuz’da yeniden başlasa da boru hattının Kanada’da onarımda olan ve Kanada’nın yaptırımlar sebebiyle Rusya’ya göndermediği türbin sebebiyle kapasitenin yüzde 40’ına düşürülmüştü.

Gazprom, bu kararın ardından, 25 Temmuz’da “teknik sebepler” gerekçe göstererek gaz akışını yarı yarıya azaltacağını duyurdu.

ALMANYA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Almanya’da bu hafta enerji sorunları nedeniyle hayata geçirilen tasarruf önlemleri kapsamında büyük kentlerdeki meydanlarda anıt ve tarihi binaların ışıklarının kısılmasına, kamuya açık yerlerde suyun kapatılmasına ve belediye spor tesislerindeki duşlarda sadece soğuk su akmasına karar verilmişti.

Uygulama sonrası Başkent Berlin’de birçok meydanda ışıkların kapatılmasıyla tarihi anıtlar ve kamu binaları karanlığa gömüldü. Hanover, belediye tesislerinde sıcak suyu kapatan ilk büyük Alman kenti oldu. Aşağı Saksonya eyaletindeki belediye tesislerinde de sıcak su sınırlı olacak, mobil soğutma ve ısıtma cihazları da yasaklanacak.

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