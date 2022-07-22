Avrupa’da ekonomik görünüm kötüleşiyor: PMI’da daralma işareti

Avrupa'da durgunluk korkuları yayılırken euro bölgesinin imalat ve hizmet sektöründen gelen veriler resesyon sinyallerine işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışına gitmesiyle birlikte Avrupa’da durgunluk korkuları arttı.

Avrupa’da euro kullanan ülkeleri kapsayan euro bölgesinde satın alma yöneticileri ile yapılan Yönetici Satın Alma Endeksi (PMI), eşik değer olan 50’nin altına düşerek daralma beklentisine işaret etti.

Bununla birlikte bölgenin en önemli iki ekonomisi olan Fransa ve Almanya’da da bileşik PMI 50’nin altına inerek resesyon sinyalleri verdi.

PMI KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Euro Bölgesi’nde bileşik PMI Temmuz’da 49,4 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi endeksin 51 olması yönündeydi. Euro bölgesinde mayıs ayında 54,8 olan endeks haziranda 52 puana düşmüştü.

Temmuz verileri bileşik endeksin 17 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. PMI endeksleri en son corona virüs salgını ve kapatmalar döneminde bu seviyelere gerilemişti.

Euro bölgesinde İmalat PMI 49,6 seviyesine gerilerken, Hizmetler sektörü yönetici anketlerini içeren Hizmet PMI de benzer şekilde 50,6 olarak gerçekleşti.

FRANSA VE ALMANYA’DA DURGUNLUK SİNYALİ

Diğer taraftan bölgenin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa’dan gelen sinyaller de ekonomik küçülmeye işaret etti. Almanya’da temmuz ayı imalat PMI 50,7’lik beklentiye rağmen 49,2 seviyesine geriledi. Ülkede Hizmet PMI 49,2, bileşik PMI 48 olarak gerçekleşti.

Fransa’da ise temmuzda 50,8 puan olması beklenen imalat PMI imalat PMI 49,6’ya geriledi. Böylece ülkede PMI verisi Temmuz ayında Kasım 2020’den bu yana ilk kez 50 puan seviyesinin altına inerek daralmaya işaret etti. 49,6 puan seviyesinde gerçekleşti.

PMI NEDİR? NE İŞE YARIYOR?

Yönetici satın alma endeksi olan PMI, önemli şirketlerin satın alma yöneticileri arasında yapılan aylık anketlerden elde edilen ekonomik göstergelerden oluşuyor

PMI verisinde eşik değer 50 olarak kabul edilirken bu değerin altındaki herhangi bir değer küçülme, üzerinde olması durumu ise büyüme beklentilerinin arttığına işaret ediyor.

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