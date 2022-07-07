Avrupa’daki havacılık krizi Türkiye’de iç hat uçuşlarını vurdu

İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarını olumsuz etkiledi. Personel eksikliği nedeniyle Avrupa havalimanlarında yaşanan kaos Türkiye'deki iç hat uçuşlarında da gecikmelerin yaşanmasına sebep oluyor.

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Pandemi döneminde çok sayıda personel ile yollarını ayıran özellikle Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Almanya Berlin Düsseldorf havalimanları durma noktasına geldi.

Personel eksikliği nedeniyle söz konusu havalimanlarında bagaj taşıyacak, uçaklara yükleme yapacak ya da havalimanında check-in kontuarlarında çalışacak personel bulunamıyor.

Hollanda’da son günlerde ortaya çıkan personel sıkıntısı nedeniyle de güvenlik açığı baş göstermeye başladı.

Avrupada’ki havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve grevler nedeniyle THY’nin Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa operasyonlarında aksamalar yaşanıyor.

Bayrak taşıyıcı şirketler arasında en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları uçakları Avrupada’ki havalimanlarından zamanında hareket edemiyor, aksaklık uçakların bir sonraki uçuşlarını da etkiliyor.

Yaz sezonunun etkisini göstermesi ve yolcu yoğunluğu nedeniyle Avrupa’daki meydanlardan gerçekleşecek uçuşlarda saatlik gecikmeler yaşanması ve uçakların İstanbul Havalimanı’na geç gelmesi nedeniyle, THY’nin iç hat uçuşlarında da aksamalar yaşanıyor, bazı iç hat uçuşlarında üç-dört saati bulan gecikmeler yaşanıyor. (DHA)

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