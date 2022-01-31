Ayakkabı tamiri de zamlandı!

Ayakkabı tamircileri de zamlardan etkilendi. Ayakkabı boyası 3 liradan 15 liraya çıkarken, bir kutu tutkal da 100 liradan 200 liraya yükseldi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, esnafın sorunlarını dinledi. Ayakkabı tamircileri ve berber ziyareti yapan Bulut ‘'Giderek ağırlaşan ekonomik kriz ve pandemi ortamında esnafın da, vatandaş da fahiş zamlar altında eziliyor, alım gücü kalmadı'' dedi.

Ayakkabı tamircileri ‘'İş yapamıyoruz; emeklinin maddi durumu yok, ayakkabısını tamir ettirmek isteyenler zam yapmadığımız halde fiyatları pahalı buluyor. Geçen sene 3 TL'ye alınan ayakkabı boyası şimdi 15 TL oldu. Makine iğnesi 3 TL'ydi 15TL oldu. 100 TL'ye aldığımız ayakkabı yapıştırma ilacı 200 TL oldu'' dediler. Elektriğe gelen zamlarından da şikayet ettiler. 10 metrekarelik bir dükkana geçen yıl 460 lira fatura gelirken, bu yılki son fatura 1.100 lira oldu.

Berber Murat Tatlı ise “Elektrik zammı bizi vurdu. Bir ay öncesine göre yüzde 100'ün üzerinde artış oldu. Lambalar müşteri varsa mecburen yanıyor. Sabah zifiri karanlıkta mesaiye başlıyoruz. Bu ayki faturam geçen aya göre yüzde 127 zamlı geldi. Nakit olayı da bitti, müşteri kredi kartıyla ödüyor. Kiraya, personel maaşına, SGK'ya her şeye zam geldi'' dedi.

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