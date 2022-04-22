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Bakan Dönmez elektriği kesik abone sayısını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu açıkladı. Ancak 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abone elektriği kesildi.

Yayınlanma: 13:52 - 22 Nisan 2022 Güncellenme:
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Bakan Dönmez elektriği kesik abone sayısını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır” diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün evinin elektriğinin kesilmesinin ardından yaptığı açıklamanın bir bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

*2021’de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz… 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu… 4 milyon. Kişi değil abone… Dile kolay. Kaç kişi demek. Bunun hesabını varın siz yapın…

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