Bakan Dönmez: Mart sonuna doğru ilk doğalgazı sisteme vermiş olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bir aksilik çıkmadığı takdirde mart ayının sonuna doğru da ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğalgaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dönmez, “Bir aksilik çıkmadığı takdirde mart ayının sonuna doğru da ilk gazı sisteme vermiş olacağız” dedi. Dönmez, “Karadeniz’deki çalışmalarımızın sonucu 710 milyar metreküplük rezevre ulaşmış olduk” açıklamasında bulundu.

Dönmez şunları söyledi:

“Maalesef öteden beri enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Artan nüfusumuz ve kalkınan ekonomimiz bu kaynaklara olan ihtiyacımızı günden güne artırıyor. Enerji bağımsızlığını artırmak için kendi kaynaklarımızı geliştirmemiz gerekir. Son yıllarda arama ve üretim faliyetlerine ağırlık verdik.

Denizde de bunların neticesini almaya başladık. Karada da olumlu gelişmeler var. Günlük 80 bin varillik petrol üretimimiz söz konusu. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin varillik üretime ulaşmayı hedefliyoruz.”

YENİ KEŞİF DUYURULDU

Dün basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi’nin Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettiğini duyurmuştu

Erdoğan daha önce Karadeniz’de toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini açıklamıştı.

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