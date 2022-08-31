Bakan Kirişci: Balıkçılara işletme kredisi kullandıracak

Sarıyer'de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen ‘Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı’na katıldı.

Programda konuşma yapan Bakan Kirişçi, “Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır.” dedi.

ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi. (DHA)



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