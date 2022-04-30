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Bakan Muş: Türkiye bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dün sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını duyurdu.

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Bakan Muş: Türkiye bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Bakan Muş, paylaşımında, “İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir” ifadelerine yer verdi.

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