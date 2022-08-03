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Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması

Enflasyonla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aralık ayından sonra bir sorunla karşılaşmazsak ocak ve şubat ayında enflasyon belirli bir seviyeye düşmüş olacak" dedi.

Yayınlanma: 21:43 - 03 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması

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Maliye Bakanı Nureddin Nebati Recep Tayyip Erdoğan