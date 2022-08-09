Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na Kur Korumalı Mevduat yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Nebati, "Mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değil" dedi.

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Meclis'in tatile girmesinin ardından her salı günü bir ilde grup toplantısı yapmayı kararlaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta Edirne’de konuştu.

KKM sistemini ‘ekonominin kalbine yerleştirilmiş bomba' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu bu hesaplarıyla gelir elde edenlere de seslendi.

“KKM ATOM BOMBASI”

Uzmanların ‘Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır’ sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bomba değil atom bombası… Kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil” dedi.

“BUNLARA İZİN VERMEM”

Kılıçdaroğlu ayrıca konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Allah nasip eder, iktidar olursak, Millet İttifakı olarak havadan para kazandım, masaya oturayım, elimde viski, kadehi, parayı yatırayım, bankaya, dünyanın faizini elde edeyim, dolar garantisi verilmiş, faiz garantisi verilmiş, kar garantisi verilmiş. Bir de sıfır vergisiz. E ben bunlara izin vermem. Kimse kusura bakmasın.

Alın teri mi döktün kardeşim? Yok. Otur oraya, keyfine bak. Paranı yatır.. Oradan faiz geliri elde et. Üstelik dolar garantisi olsun. Üstelik elde ettiğim faizden ayrıca vergi ödeme. E peki çiftçinin günahı ne? Esnafın günahı ne? Sanayicinin günahı ne? Bunlar çalışıyorlar.. Riski üstleniyorlar. Öbür adamın hiçbir riski yok. Hiç ama. Dünyanın parasını kazanıyor. O paraların tamamını alacağım, bu millete vereceğim. Hiç endişeniz olmasın.”

BAKAN NEBATİ’DEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi. Bakan Nebati, şunları söyledi:

* “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye aldığımız uygulamalardan biridir. Bu uygulamayla temel hedefimiz olan finansal istikrar sağlanmış; vatandaşlarımızın tasarruflarını milli para birimimiz olan TL cinsi hesaplarda tutmaları özendirilerek döviz talebi sınırlandırılmıştır.

* Uygulama ile tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır.

* Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değildir. Vade sonunda kurdaki artış TL faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar; aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edilmektedir.

* KKM uygulamasından yararlanan vatandaşlarımızın toplam mevduat büyüklüğü bankacılık sistemindeki toplam TL mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaşmıştır.

* ‘Bir avuç insanın bundan faydalandığı’ iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir.

“MİLLETİMİZİN ORTAK MENFAATLERİNİ GÖZETEN BİR YAKLAŞIM DEĞİL”

* Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM Uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır.

* KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir.

* Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır.

* Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum.”

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti.

Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor.

BÜTÇEYE MALİYETİ ARTIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın haziran ayı bütçe verilerini açıklamasıyla Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) da bütçeye maliyetinin toplamda 37,2 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.

Merkezi bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar haziranda 16,1 milyar TL olurken mayısta bu rakam 4 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Dört ayda bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar ise 37,2 milyar TL oldu.

Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının önceki hafta 1 trilyon 101,3 milyar TL'den 1 trilyon 133,8 milyar TL'ye çıktığı belirtildi.

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